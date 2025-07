Eksāmenu rezultāti uzlabojas

ZIEMERU PAMATSKOLAS 9. klašu izlaidums – skolēni ir gandarīti un atviegloti, jo visi nokārtojuši centralizētos eksāmenus.

Vasaras sākums daudziem skolēniem un viņu ģimenēm nes ne tikai atelpu no mācībām, bet arī īpašu spriedzi – tas ir laiks, kad tiek paziņoti 9. un 12. klašu centralizēto eksāmenu rezultāti. Tie nav tikai cipari vai procenti – šie rezultāti ir svarīgs atskaites punkts. Noskaidrojām, kā šogad veicies skolēniem Alūksnes novada izglītības iestādēs.

Daži iesnieguši apelāciju

Gadu no gada centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti mainās, jo atšķirīgi ir arī jaunieši, kuri tos kārto, kā arī eksāmenu saturs. “Mūsu skolā skolēni eksāmenus kārto 11. un 12. klasē. Detalizēta analīze par eksāmenu rezultātiem būs augustā, tomēr priecājos, ka nemainīgi optimālā līmenī CE mūsu vidējais sasniegumu rādītājs ir virs valsts vidējiem rādītājiem,” stāsta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Uva Grencione – Lapseniete. Lielākoties tāds ir arī padziļināto kursu rezultāts. “Daži audzēkņi ir iesnieguši apelāciju par CE vērtējumu rezultātu, līdz ar to tas var mainīties. Salīdzinot 9. klašu absolventu CE rezultātus, kuri iesnieguši dokumentus mācībām 10. klasē, līdzīgi kā citus gadus – rezultāti ir ļoti dažādi,” saka direktore. Vairāku iemeslu dēļ trīs skolas audzēkņi nav nokārtojuši CE – divi matemātikā un viens fizikā.

Domāts par eksāmenu saturu

Alūksnes vidusskolas direktores vietniece mācību jomā Silva Zariņa informē, ka šajā mācību gadā matemātikas rezultāts priecē. “Valstiski ir domāts par eksāmena saturu – cerams, ka nākamajā gadā nepiedzīvosim krasas izmaiņas. 9. klašu CE latviešu un angļu valodas rezultāts ir nedaudz augstāks par valstī sasniegto vidējo rezultātu, bet matemātikā 3 % zem valsts vidējā rezultāta. Latviešu valodas eksāmenu nokārtoja visi – vidējais rezultāts 58,75 %. Angļu valodas eksāmenā vienam skolēnam nepaveicās un vidējais rezultāts ir 68,01 %. Savukārt matemātikā – 50,04 %, arī šajā priekšmetā viens audzēknis nenokārtoja eksāmenu,” stāsta S. Zariņa. 11. klašu optimālā līmeņa CE četri skolēni matemātikā nesasniedza 20 %, bet vidējais rezultāts ir 32,56 %. Latviešu un angļu valodu nokārtoja visi skolēni. “Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visos eksāmenos rezultāti ir nedaudz zemāki – latviešu valodā par 5,67 %, angļu valodā par 3,28 %, bet matemātikā par 2,44 %,” viņa turpina. 12. klašu CE viens skolēns ģeogrāfijā nesasniedza 20 %, vidējais rādītājs – 25,5 %. “Dizainu un tehnoloģijas kārtoja 10 skolēni

– vidējais 47,8 %. Sociālās zinātnes kārtoja trīs – vidējais 47,33 %. Arī matemātiku kārtoja trīs skolēni, kuriem vidējais rezultāts ir 41,33 %,” par eksāmeniem pastāsta S. Zariņa.

Sistemātisks darbs visu gadu

Kā ziņo Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Selga Bībere, šajā mācību gadā eksāmenus kārtoja 10 izglītojamie. Nepaveicās vienam skolēnam – angļu valodā un matemātikā. “Eksāmenu vidējie rezultāti salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu ir uzlabojušies: latviešu valodā par 17 % (no 47 % uz 64 %), augstākais vērtējums 92 %; angļu valodā par 32 % (no 19 % uz 51 %), augstākais vērtējums 88 %; matemātikā par 25 % (no 17 % uz 42 %), augstākais vērtējums 80 %. Uzlabojumi skaidrojami ar lielākās daļas izglītojamo sistemātisku darbu visu mācību laiku, ne tikai pēdējā laikā,” skaidro S. Bībere.

Nodrošināja papildu nodarbības

Ziemeru pamatskolā visi skolēni nokārtoja CE un saņēma apliecības par pamatizglītību. Pedagogi ar eksāmenu rezultātiem ir apmierināti – tie bijuši tuvu skolēnu ikdienas mācību sasniegumiem. “Latviešu valodā skolas vidējais vērtējums bija 65 %, matemātikā – 51 % un angļu valodā – 68 %. Augstākie rezultāti skolā: matemātikā 81 %, angļu valodā – 91 %, latviešu valodā – 80 %,” informē skolas direktore Ilze Andronova. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir labāki rezultāti matemātikā, bet jāņem vērā, ka nevar salīdzināt dažādas klases. “2024./2025. mācību gadā skolā nodrošinājām arī papildu fakultatīvas nodarbības matemātikā un latviešu valodā, kas skolēniem, kuri tās izmantoja, sniedza iespējas gūt labākus rezultātus,” piebilst direktore.