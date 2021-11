Būs vīriešu veselībai veltīts forums “Vīrieti, dzīvo!”

Foto: Unsplash

Tiešsaistē no šodienas līdz 25.novembrim norisināsies forums vīriešu veselības atbalstam “Vīrieti, dzīvo!”, aģentūru LETA informēja Latvijas Urologu asociācijas (LUA) pārstāve Anna Babre.

Forumā vairāk nekā 20 Latvijas vadošie veselības nozares speciālisti – ģimenes ārsti, urologi, onkologi, ķīmijterapeiti, fizioterapeiti un psihoterapeiti – katru dienu no plkst.15.30 līdz 17.30 runās par prostatas vēža profilaksi, pirmajām pazīmēm, diagnostiku un ārstēšanu, psiholoģisko atbalstu prostatas vēža pacientiem un ģimenēm, kā arī paliatīvo aprūpi. Tiešraidi varēs vērot kanālā “TV4”, ziņu portālos “Tvnet” un “Apollo.lv””, kā arī “Sportacents.com”.

Ikvienam būs iespēja anonīmi speciālistiem uzdot jautājumus.

LUA prezidents Pēteris Vagnovs norāda, ka tiešraides forums par vīriešu veselību tiek organizēts otro gadu pēc kārtas. Šogad tas notiks četru dienu garumā, pievēršoties dažādiem ar vīriešu veselību saistītiem tematiem. Viņš atzīmēja, ka pagājušā gada statistikas dati liecina, ka Covid-19 laikā daudz onkoloģijas pacientu nav vērsušies pie ārsta un savu vēzi “ielaiduši”.

Tiešraidē piedalīsies arī pasākuma vēstneši – Latvijas “3×3” basketbola izlases spēlētāji, kas dalīsies pieredzē rūpēs par savu veselību.

Šodien no plkst.15.30 līdz 17.30 tiks runāts par prostatas vēzi un tā diagnostiku, 23.novembrī tajā pašā laikā interesentus iepazīstinās ar prostatas vēža ārstēšanu, savukārt 24.novembrī skatītāji varēs uzzināt par pacientu līdzestību un profilaksi. Foruma noslēdzošajā dienā – 25.novembrī – pasākuma dalībnieki uzzinās par psiholoģiskā atbalsta iespējām un paliatīvo aprūpi.

Pēc LUA pārstāves paustā, statistikas dati liecina, ka 2016.gadā Eiropas Savienībā no prostatas vēža miruši 38 vīrieši uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt 2017.gadā Latvijā tika atzīmēta visaugstākā šī vēža mirstība, proti, 74 nāves gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Pasaules Veselības organizācija atzinusi Latviju par valsti ar īpaši augstu mirstību darbspējīgā vecumā – 52% no prostatas vēža jaunatklātiem gadījumiem tiek atklāti vīriešiem vecumā līdz 69 gadiem. Babre norādīja, ka viens no šo datu iemesliem – vīrieši nevēlas izrādīt vājumu, dodoties pie ārsta un šķietami atzīstot, ka viņi ir ievainojami.

Tāpat, sabiedrībā izveidojies nepareizs priekšstats par to, kā īsti notiek prostatas veselības pārbaude, savukārt daudzi nemaz nezina, kur meklēt palīdzību, pie ārsta vēršoties vien tad, kad ir jau par vēlu. Mūsdienās no prostatas vēža nav jāmirst – to laicīgi atklājot ārstēšana var sniegt lieliskus rezultātus un ļaut dzīvot laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi, uzsver LUA pārstāve.