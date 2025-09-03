Alūksnes novada iedzīvotāju padomes vēlēšanas notiks no 22. līdz 28. septembrim

Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Alūksnes novada iedzīvotāju padomes tapšanā un piedalīties iedzīvotāju padomes vēlēšanās, kas notiks no 22. līdz 28. septembrim.
Alūksnes novada iedzīvotāju padome sastāvēs no 16 padomes locekļiem – pa vienam no katras teritoriālās vienības (pagastiem un pilsētas). Iedzīvotāju padome tiek izveidota vēlēšanu ceļā.
Kas un kur var balsot?
Iedzīvotāju padomes vēlēšanās var balsot personas, sākot no 16 gadu vecuma, ja dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā, un persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai citas ES valsts pilsonis, kas ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā.
SVARĪGI! Vēlētājs balso tajā Alūksnes novada pagastā/pilsētā, kur ir bijusi viņa deklarētā dzīvesvieta šī gada 1. septembrī (dienā, kad Pilsonības un migrācija slietu pārvalde ir sagatavojusi vēlēt tiesīgo personu sarakstu uz pulksten 8.39) par attiecīgās teritorijas kandidātu/-iem.
Klātienes balsošanas vietas:
- Alūksnē – Alūksnes pilsētas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, tā darba laikā;
- Pagastos – Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienībās – Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros to darba laikā, Kalncempju pagastā – Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienībā tās darba laikā.
Vēlēšanu norise ārpus minēto pašvaldības struktūrvienību telpām nav paredzēta, izņemot elektronisko balsošanu.
Balsošana elektroniski:
Ja uz klātienes vēlēšanām kādu iemeslu dēļ nevarat ierasties, būs iespējams nobalsot elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēlēšanu zīmi (vēlēšanu nedēļā būs pieejama www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padome) nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: padome@aluksne.lv. Elektroniski tiks pieņemtas vēlēšanu zīmes, kas būs saņemtas norādītajā e-pastā, sākot no pirmās vēlēšanu dienas plkst. 00.00 līdz pēdējās vēlēšanu dienas plkst. 23.59.
Vēlēšanu norise
- Vēlētājs var balsot tikai personiski;
- vēlētājs atbildīgajam darbiniekam klientu apkalpošanas centrā, bibliotēkā uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
- atbildīgais darbinieks pārbauda personu apliecinošu dokumentu un to, vai ziņas par vēlētāju ir iekļautas vēlēt tiesīgo personu sarakstā;
- atbildīgais darbinieks izsniedz vēlēšanu zīmi ar attiecīgās teritoriālās vienības kandidātiem;
- vēlētājs par veidlapas saņemšanu parakstās vēlēt tiesīgo personu sarakstā;
- vēlētājs aizpilda vēlēšanu zīmi. Katram vēlētājam vēlēšanu zīmē ir iespēja izdarīt atzīmes pie kandidātiem, veicot atzīmi “+” vai “-“. Ja vēlēšanu zīmē ir vairāki kandidāti, vēlētājs ar atzīmi “+” var atbalstīt tikai vienu no kandidātiem, atbilstoši iedzīvotāju padomes pārstāvju vietu skaitam no vienas teritoriālās vienības. Vēlēšanu zīmi var atstāt arī negrozītu;
- vēlētājs ievieto aizpildīto vēlēšanu zīmi aizzīmogotajā kastē.
Balsu skaitīšana
Balsu skaitīšana notiks šādā kārtībā:
- ja par kandidātu nav izdarīta atzīme, kandidāts iegūst vienu punktu;
- ja par kandidātu ir izdarīta “+” atzīme, kandidāts iegūst divus punktus;
- ja par kandidātu ir izdarīta “-“ atzīme, kandidāts punktu neiegūst.
Kopējo balsu skaitu katram kandidātam rēķina pēc iegūto punktu summas.
SVARĪGI! Lai kandidāti tiktu ievēlēti Alūksnes novada iedzīvotāju padomē, nav nepieciešams sasniegt kādu noteiktu iegūto balsu slieksni. Līdz ar to tajos novada pagastos, kur iedzīvotāju padomei ir izvirzīts tikai viens kandidāts, lai tas tiktu ievēlēts iedzīvotāju padomē, pietiek, ka viņu ir atbalstījis viens vēlētājs.
Citādāk ir vietās, kuras pārstāvēt virzīti vairāki kandidāti – tur gan iedzīvotāju padomē ievēlēts tiks tas kandidāts, kurš iegūs vislielāko atbalstu.
IEDZĪVOTĀJU PADOMES KANDIDĀTI
Alūksnē: Inese Leite, Dzintars Strodāns, Liāna Sīle, Haralds Dambis.
Alsviķu pagastā: Dainis Dimdiņš.
Annas pagastā: Jolanta Umure, Iluta Jantone, Aļesja Kenca.
Ilzenes pagastā: Baiba Johansone.
Jaunannas pagastā: Aigars Ribušs, Kaspars Gusts, Ilgvars Briedis.
Jaunalūksnes pagastā: Paula Pūpola, Jānis Strapcāns , Daiga Dambe-Kļaviņa.
Jaunlaicenes pagastā: Santa Grigule, Laima Dzirne.
Kalncempju pagastā: Anta Spilva.
Liepnas pagastā: Gunita Kaņepe.
Malienas pagastā: Janita Šķendere.
Mālupes pagastā: Kristīne Savko.
Mārkalnes pagastā: Gunita Berkule.
Pededzes pagastā: Darja Markova, Jekaterina Grabovņicka.
Veclaicenes pagastā: Lolita Šadurska.
Zeltiņu pagastā: Silva Zariņa.
Ziemera pagastā: Dainis Skaistkalns.
Reklāma