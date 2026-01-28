Pērļu mednieces aicina gatavoties Valentīndienas Modes bodei

7. februārī, sestdien, no pulksten 10.00 līdz 13.00 Alūksnes novada Sabiedrības centrā Dārza ielā 8a gaidāma kārtējā Modes bode, uz kuru aicināti andelēšanās cienītāji un pērļu meklētāji. Šādu mazo andeli Sabiedrības centrā turpmāk plānots rīkot katru otro mēnesi, savukārt lielo sezonālo pasākumu – kā parasti Alūksnes Kultūras centrā.
“Paredzēta jauka andelēšanās Alūksnes novada Sabiedrības centrā pirms Valentīndienas, kas ir dāvanu, ballīšu un romantisku tikšanos laiks, kad vajadzīgs jauns tērps vai tiek meklēta kāda maza romantiska dāvana. Jebkurā gadījumā pasākums būs interesanti pavadīts laiks, pucēšanās, stila un modes padomi, videi draudzīga dzīvesveida veicināšana,” stāsta viena no Modes bodes organizatorēm stiliste Antra Reismane, aicinot interesentus pieteikties andelei pa tālruni: 28235225.
Jāatgādina, ka pasākumu rīko alūksnietes stiliste Antra Reismane un modiste Līga Kandele, kuras pazīstamas arī kā Brīvbodes organizatores. “Modes bode ir vietēja mēroga tirgošanās pasākums, kurā dāmas izpārdod savus tērpus un aksesuārus. Uzsvaru liekam uz tērpiem, aksesuāriem, apaviem, taču tās var būt arī grāmatas, interjera priekšmeti un citas smukumlietas,” stāsta A. Reismane. Kā parasti organizatores iesaka nekoncentrēties uz kvantitāti, bet uz kvalitāti, atlasot kaut vai tikai dažas lietas, kuras pašas skapī stāv nelietotas, bet kādam citam var noderēt.
