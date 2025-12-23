Izdotas labo vārdu kartītes

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Latviešu valodas aģentūra izdevusi labo vārdu kartītes „Mīļojošie vārdi. Tu man patīc. Tu man ar’ ”.
„Mīļojošo vārdu kartītes” veidotas, lai sniegtu iedvesmu katrai dienai. Lai atgādinātu, cik svarīgi pateikt labo un būtisko tikai ar pāris vārdiem. Tā ir kā ledus laušana, aicinājums domāt, sajust un pateikt labo.
Kartīšu mērķis ir bagātināt cilvēka emocionālo pasauli, veicinot asociatīvās domāšanas attīstību, pilnveidojot prasmi atpazīt emocijas, kuras izraisa vārdi un zīmējumi.
Kartītes izmantojamas kā ledus laušanas spēle, atelpas mirklis pārdomām par vārda spēku.
Vārds nav tāpat. Vārds kaut ko nes.
Kartītēs uzdotie jautājumi aicina izzināt sevi un pasauli, domāt par vārda spēku, par vārdiem, kurus runājam paši un par vārdiem, kuri mūsu dzīvēs ir atstājuši pēdas.
„Mīļojošo vārdu kartītēm” vienā pusē ir lasāmi labie vārdi vai pārdomu vārdi, bet otrā apskatāmi bērnu zīmējumi par vārda spēku. Šie zīmējumi tika iesūtīti Latviešu valodas aģentūra radošo darbu konkursam „Vārds, kas mīl, vārds, kas nogalina”, tie bagātina un paspilgtina kartīšu vizuālo ietērpu.
Kartītes lieliski izmantojamas kopīgos pasākumos, klasē, draugu lokā, lai iepazītu savu un citu cilvēku sajūtu un domu pasauli, lai iedrošinātu sevi un citus ar to dalīties.
Mīļojošo vārdu kartītes var izmantot vienatnē, domājot par svarīgiem vārdiem un gūstot atbildes sev.
Kā radās „Mīļojošo vārdu kartītes”?
Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā „Vārds, kas mīl, vārds, kas nogalina” un iepriekšējo gadu darbos, kas izdoti jau 18 grāmatās, skolēni izteikuši tik skaistus un spēcīgus vārdus, ka tiem noteikti jārod ceļš pie lasītājiem. Skolēnu darbos izteiktās domas, kā arī lasītais, piedzīvotais, izjustais rosināja veidot mīļojošo vārdu kartītes. Vārds jau nav tāpat, vārds kaut ko nes. Šie vārdi palīdz pieskarties dvēseles dzīlēm, uzjunda emocijas, un liek domāt par mums tik svarīgām tēmām. Tikai daži vārdi, bet tik daudz pārdomu.
Nepateiktie vārdi, spēka vārdi, stiprie vārdi, laipnie vārdi, sāpīgie vārdi, kritiskie vārdi, nejaukie vārdi, sirsnīgie vārdi, smieklīgie vārdi, magnētiskie vārdi, mīļojošie vārdi. Katra cilvēka sirds ilgojas dzirdēt labos vārdus. Cik viegli vai grūti pateikt labus vārdus?
Komplektā ir 74 kartītes, klāt pievienoti metodiskie padomi, kā tās izmantot.
Redaktores – Inita Zēriete, Velga Līcīte-Meldere, vizuāli noformējusi Vanda Voiciša.
Kartītes var būt lieliska dāvana Ziemassvētkos, tās var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā.
Informāciju sagatavoja Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Velga Līcīte-Meldere.
