Visikumā degs Auziņu ģimenes jāņuguns

Rīdzinieks Varis Auziņs vasaras kopā ar ģimeni pavada dzimtas mājās Visikumā. Pirms sešiem gadiem viņš bija lauku māju meklējumos un sludinājumos uzgājis īpašumu savu senču dzimtajā vietā Visikumā. Varbūt nākotnē viņš būs viens no tiem, kas kuplinās šo apdzīvoto vietu, kur iedzīvotāju skaits pavisam sarucis, taču tagad šeit kopā ar ģimeni - sievu Inesi un četriem bērniem – bauda vasaras un svin īstus latviešu Jāņus - ar pūdeles sliešanu, Jāņu ozola vainagiem ne tikai Jānim, bet katram vīram, kaimiņu apdziedāšanu un saulgriežu nakts peldi. "Pirms sešiem gadiem meklēju kādu dzīvesvietu ārpus Rīgas, kur varētu dzīvot vasarās. Pēc sludinājumiem atradu māju arī šajā pusē, no kurienes nāk mana mamma Līga Auziņa (dzimusi Delviņa). Mammas dzimtas mājas atradās netālu, apdzīvotā vietā Ķikrenē, taču šīs mājas Otrā pasaules kara laikā, atkāpjoties frontei, nodedzināja. Te dzīvoja lielā Delviņu ģimene, kurā bija deviņi bērni. Viņi vēlāk dzīvoja un ieprecējās tuvākajā apkārtnē, un šajā konkrētajā mājā, kuru iegādājāmies mēs, ieprecējās mammas vectēva māsa. Mamma Līga šajā mājā dzīvojusi pēc kara. Mājas saimnieks, mūsu radinieks, māju tirgoja, un mēs to no viņa atpirkām. Tagad te dzīvojam un saimniekojam, te paiet mūsu vasaras. Neizslēdzu arī iespēju tālākā nākotnē šeit pārcelties pavisam, taču pašlaik gan neapsveru šo iespēju, jo bērniem skolas un bērnudārza gaitas rit Rīgā."