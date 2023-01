Vingro kopā ar mazuļiem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jauns gads - jaunas apņemšanās, un lielākoties viena no tām ir apņemšanās dzīvot veselīgāk un vairāk kustēties. Alūksnē, sporta kluba “Spēka pasaule” telpās ir jauns piedāvājums - vingrošana jaunajām māmiņām kopā ar mazulīšiem, kas jau norit, un ir jau pirmās atsauksmes. Nodarbības vada Rīgas Stradiņa universitātes 3. kursa veselības sporta speciāliste Eva Kauliņa, kura pati ir no Vidagas.“Pati esmu māmiņa un audzinu meitiņu, līdz ar to man pašai jautājums par to, kā sportot ar zīdaini, kļuva aktuāls. Nolēmu ar zināšanām padalīties arī ar citām jaunajām māmiņām, jo tā tomēr ir specifiska lieta, ne visas zina, kā to darīt pareizi. Turklāt, ne visām ir mājinieki, kuri var palikt ar mazo, kamēr māmiņa dodas vingrot vai nodarboties ar citām sporta aktivitātēm.Tāpēc radās doma organizēt šādas nodarbības, kurās var nākt vingrot kopā ar savu jaundzimušo bērniņu,” par ideju stāsta Eva Kauliņa.Nodarbības paredzētas māmiņām ar bērniem līdz pusotra gada vecumam. “Treniņos galvenokārt uzsvars likts uz dziļās muskulatūras stiprināšanu. Ir vingrojumi, ko veicam kopā ar mazuļiem, ir vingrojumi, kur mazulis vēro un darbojas tikai māmiņa. Tāpat tiek noskaidrots, ir vai nav diastāze - jo ne vienmēr pēc dzemdībām vai grūtniecības laikā ārsts to pasaka. Piemēroju un atlasu vingrojumus, ko drīkst veikt arī diastāzes gadījumā. Katrs gadījums var būt individuāls, un tas jāņem vērā,” stāsta E. Kauliņa.