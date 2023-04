Vēsturiskais centrs – bez azartspēlēm

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldības domes deputāti mēneša beigās lems, vai atcelt izsniegtās atļaujas organizēt azartspēles pilsētas vēsturiskajā centrā - Lielā Ezera ielā 8 un Pils ielā 27A. Reāla spēļu zāļu slēgšana gan nenotiks uzreiz, bet likumā noteiktajā termiņā - piecu gadu laikā. Azartspēļu nozares pārstāvji gan iebilst pašvaldības plāniem.Ļaut vai neļaut pilsētas vēsturiskajā centrā organizēt azartspēles, diskusijas sākās šonedēļ pirmajā Attīstības komitejas sēdē. Attālināti sēdei bija pieslēgušās arī abu spēļu zāļu “Klondaika” un “Joker Ltd” pārstāvošās personas, kuras neslēpa pārsteigumu par pēkšņo pašvaldības izvēli liegt azartspēļu iestādēm atrasties pilsētas centrā. Tā kā lēmumprojekts bija negaidīts, iestādes nebija sagatavojušās aizstāvībai. To varēs izdarīt domes sēdē vēl pirms lēmuma pieņemšanas.Deputāts Verners Kalējs atgādināja, ka līdzīgas sarunas bija jau pirms desmit gadiem, tomēr toreiz dome lēmumu par iestāžu slēgšanu nepieņēma. “Iedzīvotāju neapmierinātība ir liela, bieži nākas dzirdēt pārmetumus no apkārtējo māju iemītniekiem par troksni, skaļu mūziku, skandāliem, kas traucē naktsmieru. Vēl jo vairāk - pāri ceļam ir pirmsskolas izglītības iestāde, ko gan drīz veiksmīgi slēgs,” norādīja V. Kalējs. Viņš gan bija vienīgais deputāts, kurš balsojumos par abu atļauju atcelšanu nepiedalījās. Pārējie deputāti ieceri atbalstīja. “Uzskatu, ka šādām iestādēm pilsētas centrā nav jābūt. Nesaku, ka vispār jāaizliedz, jo tas ir sava veida bizness - kur aitas, tur cirpēji, bet jāpārceļ uz pilsētas nomali, lai netraucētu iedzīvotāju mieru un bērni ikdienā to neredzētu. Tāpēc es nevaru balsot ne par, ne pret,” savu lēmumu skaidroja deputāts. Viņaprāt, termiņš - pieci gadi - ir pārāk ilgs, un rosināja to saīsināt līdz pieciem mēnešiem.