Vasaras darbs – iespēja kļūt patstāvīgam

Alūksnes novadā bez pašvaldības darba vietas skolēniem vasaras periodā pieteikuši 14 uzņēmēji. Vispieprasītākā profesija ir viesmīlis. Kopumā šogad saņemti aptuveni 140 jauniešu pieteikumi. Šogad pieaudzis to darba devēju skaits, kuri jau pieteikumā ierakstījuši konkrētus jauniešus, kuri vasarā strādās viņu uzņēmumā – galvenokārt šie uzņēmumi atbalsta savus darbiniekus un vasarā dod iespēju strādāt savu darbinieku bērniem.Atpūtas kluba “Jolanta” īpašniece Jolanta Arāja stāsta, ka jauniešu nodarbinātībā iesaistās jau trešo gadu un pieredze bijusi dažāda, jo arī jaunieši ir dažādi ar atšķirīgu aktivitāti. Vieni meklē darbu paši, taču mēdz būt gadījumi, kad jaunieti uz darbu mudina vecāki. “Šādos gadījumos bērns praktiski tiek piespiests strādāt, un no piespiedu varianta reti kad ir atdeve. Ir arī gadījumi, kad nodarbinātā jaunieša vecāki pēc tam nāk pie darba devēja un sūdzas par to, ka jaunietis ir pārlieku nodarbināts un samaksa par to viņu ieskatā nav adekvāta,” stāsta uzņēmēja.