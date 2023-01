Uz Ameriku pēc pašizaugsmes

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Iespēja pati atrada mani - tā par iesaistīšanos programmā “Southwestern” saka Kitija Ģeidāne. Vasaru viņa pavadīja Amerikā, Aļaskā, pārdodot izglītojoša satura materiālus ģimenēm. Vērtīgākā atziņa, ko šajā laikā jauniete guva - tieši grūtības ir pašizaugsmes noslēpums, jo tās liek mainīties.“Kādā oktobra vakarā saņēmu zvanu no nepazīstama numura. Zvanītāja bija studente no manas skolas - Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. Viņa mani uzaicināja uz informatīvo prezentāciju, lai pastāstītu par studentu programmu, kuras ietvaros var doties vasarā uz ASV. Iegūt pašizaugsmi, līderības prasmes un arī nopelnīt. Sākumā nodomāju, ka tas ir kāds viltus zvans, bet nolēmu aiziet paklausīties. Tā sākās mans ceļš uz Ameriku,” stāsta Kitija.Jauniete neslēpj, ka visu prezentācijas laiku bijusi skeptiska attieksme. Tomēr, jo vairāk klausījās, jo vairāk uzzināja un saprata, ka programma domāta tieši viņai. “Tas bija tieši tas, ko meklēju. Pirmā lieta, kas ļoti uzrunāja, bija iespēja attīstīt komunikācijas prasmes, jo šajā programmā trīs mēnešu laikā viens students runā ar aptuveni 3000 cilvēkiem. Veids, kādā studenti satiek šos cilvēkus, gan likās mazliet neparasts- ejot no privātmājas uz privātmāju, klauvējot pie durvīm un pārdodot izglītojošas grāmatas. Izrādās, ka kompānija ar grāmatu pārdošanu šādā veidā nodarbojas jau vairāk nekā 160 gadus. Lai gan mums, latviešiem, šāds pārdošanas veids šķiet neparasts, Amerikā cilvēkiem tā ir ikdiena. Sapratu, ka šis noteikti būs lielākais izaicinājums manā dzīvē,” atceras viņa.