Trapenes skola – pārmaiņu gaidās

“Tā, kā ir šobrīd, noteikti nebūs, tomēr tieši kāds būs reformas rezultāts, pagaidām nav zināms,” sarunu par gaidāmajām pārmaiņām Trapenes sākumskolā jau no nākamā mācību gada iesāk skolas direktore Līga Akmentiņa. Smiltenes novadā darba grupa izstrādā izglītības stratēģiju 2023.- 2028. gadam, un jau šobrīd zināms, ka reforma skars arī Trapenes sākumskolu.“Darba grupas ieskatā Trapenes skolas ēkā varētu būt vien pirmsskolas grupiņa. Lai ēka nebūtu tik tukša, uz skolas telpām varētu pārcelties pagasta pārvalde, kas atrastos 1. stāvā,” stāsta L. Akmentiņa. Skolas kolektīvs ar šādu vīziju gan nav mierā, tādēļ piedāvā savu risinājumu - atstāt ne vien pirmsskolas grupiņu, bet mācības organizēt arī 1. - 3. klasēm. Šobrīd sākumskolā mācās bērni līdz 6. klasei. “Lai arī kurš no abiem variantiem realizēsies, skaidrs ir tas, ka Trapenes sākumskola nepastāvēs, bet darbs notiks kā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas struktūrvienībai jeb mācību punktam. Ja arī izdoties pierādīt un pamatot, ka mācības Trapenē jāturpina organizēt pirmajām trīs klasēm, angļu valodu, mūziku un sportu bērni tik un tā dotos mācīties uz Gaujienu. Vienu vai divas dienas nedēļā būtu jābrauc,” stāsta direktore. Kurā skolā tālāk izglītoties bērniem, gan būs vecāku ziņā. Otra tuvākā skola ir Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola. Gan līdz Gaujienai, gan Apei no Trapenes jāmēro ap 20 kilometru.