Trapenē – krāsaini, priecīgi un sirdi sildoši

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai redzētu pārējos attēlus, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu.

Trapene, viens no mazākajiem Smiltenes novada pagastiem, gaidot gada skaistākos svētkus, ietērpies svētku rotā, ko darinājuši paši pagasta iedzīvotāji. Sniega kupenās sasēduši omulīgi un mīlīgi rūķi no pasakas par Sniegbaltīti un septiņiem rūķīšiem, multfilmas “Ledus sirds” varoņi Elza, Anna un Olafs, uz autobusa pieturas jumtiņa piestājis Grinčs ar dāvanu maisu, atvedot Trapenes iedzīvotājiem Ziemassvētku prieku, pie laternām vizuļo 13 sniegpārsliņas, izgaismojot tumšos rītus un vakarus līdz svētkiem. Krāsaini, priecīgi un sirdi sildoši, pie tam viss pašu izdomāts un izveidots! “Jādomā un jādara – tie ir divi atslēgas vārdi. Gribējās, lai pagasts svētku laikā ir priecīgs,” saka Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters.“Trapenē gaidām Ziemassvētkus!” sarunu iesāk pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters. Ne vienmēr svētku prieka radīšanā jāiegulda lieli līdzekļi. Daudz var paveikt ar pašu iniciatīvu un darbu. “Jādomā un jādara – tie ir divi atslēgas vārdi. Man gribējās, lai pagasts svētku laikā ir priecīgs, tādēļ meklēju iespējas. Protams, algot dekoratorus, pirkt gatavas dekorācijas būtu ērtāk, tomēr ne lētāk. Svētku prieku radām, domājot un darot paši,” stāsta J. Šepters. Viņš nenoliedz, ka idejas ir viņa, bet darbu paveikuši pagasta remontstrādnieki un pagaidu sabiedrisko darbu veicēji. “Esmu par to, ka iestādēm nav savā starpā jāsacenšas, kura labāk izrotājusies, tādēļ pagasts rotājumus nodrošina visiem – kādam vairāk, kādam mazāk, bet visiem. Jā, kāds varbūt teiks, ka nevajag rotāties un tā vietā nauda jāiegulda citās lietās. Taču viss, kas šogad uz svētkiem ir radīts, izdarīts par ļoti minimāliem līdzekļiem un izmantojot resursus, kas pieejami. Papildu naudu pašvaldībai neesam prasījuši,” skaidro J. Šepters.