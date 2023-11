Tic spējai mainīties

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvijā ir izveidots Valsts probācijas dienests (VPD). Šodien VPD ir moderna sodu izpildes institūcija, kas izpilda aptuveni 70 % no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, savā darbā piesaista brīvprātīgos, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju. Patīkama sakritība, ka dienesta 20. jubileju Alūksnes probācijas darbinieki sagaidīja jaunās telpās Lielā Ezera ielā 11. VPD Vidzemes reģiona struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļas Alūksnes biroja telpu svinīgajā atklāšanas pasākumā intervijā ar dienesta vadītāju Imantu Jurevičiu pārrunājām aktuālo probācijas darbā.I. Jurevičius uzsvēra jauno telpu nozīmību Alūksnes un Gulbenes nodaļas Alūksnes biroja darbā, jo tās pielāgotas darbam drošas darba vides apstākļos un atbilst specifikai, kas pozitīvi ietekmēs gan probācijas klientu pieredzi, apmeklējot nodaļu, gan probācijas speciālistu ikdienu, strādājot sabiedrības drošības uzlabošanai. “Probācijas darbs ir ar cilvēkiem. Ar lielāko daļu no viņiem, ņemot vērā līdzšinējo dzīves stilu, kriminālo pagātni un problēmu apjomu, kas jārisina, ir nepieciešams reizi nedēļā vai divās klātienē satikties un runāt par lietām, ko klienti piedzīvojuši, paveikuši, kādas ir viņu sekmes pozitīvu pārmaiņu īstenošanā. Jebkurai sarunai ir svarīgi efektīvi apstākļi, lai tā varētu norisināties, un tā ir mūsu darba galvenais ierocis. Bieži vien probācijas speciālista un klienta saruna aizskar ļoti privātas, sensitīvas tēmas, un tai ir nepieciešami īpaši apstākļi, proti, lai apkārtējie to nedzird, lai abas puses jūtas droši, kas veicina savstarpējo sadarbību. Klientiem, īpaši mazākās apdzīvotās vietās, kur informācija straujāk izplatās, ir jājūtas droši un konfidenciāli. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka dienestam ir iespēja pāriet uz tādām telpām, kur klienti un darbinieki var ērti strādāt un var būt pārliecināti par sarunu diskrētumu,” stāsta I. Jurevičius.