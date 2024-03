Tas, ka iedzīvotāji neredz policiju, nenozīmē, ka tās nav

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Valsts policijas darbā aizvadītajā gadā lielākais izaicinājums bijis trīs iecirkņu apvienošana un jaunas plašas apkalpojamās teritorijas iegūšana, vienlaikus saglabājot līdzšinējo darbinieku skaitu. Aizvadītā gada darba rezultātus izvērtējusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde un Ziemeļvidzemes iecirknis, kurā kopš 2022. gada 1. novembra apvienoti Valkas, Alūksnes un Gulbenes iecirkņi. Tādēļ šoreiz nav salīdzinājuma ar iepriekšējo atskaites periodu, jo jaunizveidotā struktūra darbojas tikai gadu.gadā Ziemeļvidzemes iecirknī reģistrēti 6248 notikumi. Lielākā daļa no tiem ir nodarījumi pret sabiedrisko kārtību – 1683, seko nodarījumi pret īpašumu – 1093, tad – noziegumi pret personas dzīvību un veselību, kam lielākoties ir sadzīves raksturs – 840. Nodarījumi pret īpašumu lielākoties ir zādzības. “Joprojām ir ļoti daudz zādzību no tirdzniecības vietām, tostarp arī Alūksnē. Ja salīdzina situāciju starp Ziemeļvidzemes iecirkņa četrām pilsētām (Smilteni, Valku, Gulbeni, Alūksni), lielākais skaits ir Alūksnē un Gulbenē. Zog lielākoties alkoholiskos dzērienus, un arī zādzību izdarītāji lielākoties ir vienas un tās pašas personas, policijai jau zināmais kontingents ar tendenci nemainīties un nelaboties,” komentē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece Valda Gibala Lesiņa. Negadījumi, kuros cietušas vai bojā gājušas personas, pērn iecirkņa teritorijā bijuši 118.Izkrāptas lielas summasNodarījumos pret īpašumu ietilpst arī krāpšana internetvidē, kas pēdējā laikā uzņem arvien lielākus apgriezienus. Krāpnieki izmanto cilvēku uzticību, pierunā viņus dalīties ar saviem internetbankas datiem, tādā veidā izkrāpjot ievērojamus līdzekļus. “Pārsteidz cilvēku lētticība. Neskatoties uz to, ka par krāpniecības gadījumiem un to, kā neiekrist krāpnieku nagos, bieži vēsta plašsaziņas līdzekļi un dažādas sociālās kampaņas, daudzi joprojām uzķeras. Savā praksē esmu pieredzējusi vairākus gadījumus. Cilvēki stāsta, ka uzticējušies tādēļ, ka viņiem, lūk, zvanījis pats Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Tas ir ļoti labi, ka mūsu policijas priekšniekam ir tik augsta uzticības pakāpe, taču jāsaprot, ka ir nereāli, ka viņš varētu privāti kādam zvanīt,” saka iecirkņa priekšniece. Alūksnes pusē bijuši gadījumi, kad iedzīvotājus apkrāpuši viltus banku darbinieki, kuri, izzinot personas rekvizītus, uz viņu vārda noformējuši finanšu darījumus. Vēl daži apmānīti ar peļņas solījumiem un pierunāti ieguldīt naudas līdzekļus kriptovalūtas iegādē vai tā saucamo piramīdu darījumos. V. Gibala Lesiņa atklāj – šādā veidā izkrāptās summas ir diezgan lielas.