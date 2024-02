Sudraba medaļa zelta vērtībā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Svētdienas vakarā gavilēja visa Latvija, bet visskaļākās ovācijas bija tieši Alūksnē. Pasaules vicečempions biatlonā Andrejs Rastorgujevs mums sagādāja neviltotu prieku - Čehijā notiekošajā pasaules čempionātā biatlonā izcīnot sudraba medaļu 15 kilometru sacensībās ar kopējo startu. Tas ir lielākais panākums Andreja sporta karjerā un arī Latvijas biatlona vēsturē. Šo vakaru alūksnieši noteikti atcerēsies vēl ilgi. Laikrakstam “Alūksnes un Malienas Ziņas” bija iespēja doties uz Rīgas lidostu, lai sagaidītu mūsu čempionu.Ja ko dara, tad pamatīgiCeļš no Alūksnes uz Rīgu bija jaukā un Alūksnes biatlonam nozīmīgā kompānijā – Alūksnes Sporta skolas direktore Līga Tomsone, Andreja Rastorgujeva pirmais treneris Sergejs Sverčkovs, jaunā paaudze biatlonā - Ernests Dambis un Andreja mamma Tatjana Rastorgujeva.“Biatlons ir smags sporta veids, tikai paši motivētākie, ar cīnītāja garu to var izdarīt. Protams, Alūksnē bērni vēlas līdzināties Andrejam, viņu nav daudz, bet tie, kuri patiešām grib, trenējas ļoti cītīgi. Andrejs ar savu rezultātu ir uzmundrinājis jauniešus, motivējis viņus,” atzīst S. Sverčkovs. Viņš, kā Andreja pirmais treneris, jūtas ļoti lepns, vienmēr aktīvi seko sportista gaitām, pēc sacensībām sazvanās. Treneris atceras mazo Andreju kopš pirmās klases, kad viņš sācis slēpot. “Priecājos par savu audzēkni, to pat grūti izteikt vārdos! Viņš jau no pirmās klases bija ļoti neatlaidīgs, mērķtiecīgs, talantīgs un vispusīgs, vienmēr strādāja maksimāli un apdomīgi,” uzsver S. Sverčkovs un piebilst, ka ne tikai biatlonā Andrejs maksimāli visu atdevis, bet arī airēšanā un futbolā.Runājot par biatlonista daudzajām interesēm, mamma Tatjana priecājas, ka dēls ne tikai sporto, bet arī labi gatavo. “Viņš ēd ļoti pareizi, veselīgi, jo šajā sporta veidā tas ir būtiski. Andreja ēdienkartē ietilpst liellopa, tītara gaļa un zivis. Kad viņš brauc pie manis uz Alūksni, cenšos ko pagatavot dēlam par prieku,” smaidot stāsta viņa. Par Andreja mammu viennozīmīgi var teikt – dzīvespriecīga, laipna un ļoti jauka sieviete, kura lepojas ar sava dēla panākumiem visās jomās. “Bērnībā Andrejs apmeklēja arī mākslas un mūzikas skolas. Pēc tam pašmācības ceļā apguva ģitārspēli,” stāsta alūksniete, uzsverot, ka Andrejs ir ļoti erudīts vīrietis. Un, jā, tāds viņš ir - ja ko dara, tad pamatīgi.