Soļos 18. novembra parādē

Alūksnietis Roberts Purs ir viens no pieciem Alūksnes novada jaunsargu vienības jaunsargiem, kurš soļos 18. novembra militārajā parādē Rīgā. Šādu iespēju viņš guvis, izturot vairāku kārtu atlasi. Roberts ir Latvijas patriots un gatavs ne vien pārstāvēt savu novadu un vienību parādē, bet nepieciešamības gadījumā arī aizstāvēt savu zemi.Jaunsardzē Roberts nonāca pavisam nejauši. Mācoties Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7. klasē, ar klasesbiedriem un klases audzinātāju (instruktori) vēlējušies kļūt par aktīvāko klasi, un kā vienu no uzdevumiem sev izvirzījuši iestāšanos Jaunsardzē. “Zināšanas par to, kas īsti ir Jaunsardze, bija vājas. Protams, sapratu, ka būs saistība ar militāro jomu, biju dzirdējis par foršām nometnēm, bet tas arī viss. Pieteicāmies visa klase, bet īpaši aktīvi visi nebijām, tostarp es. Tobrīd man svarīgāki likās treniņi un citas nodarbes, Jaunsardzei veltīju maz laika. Tomēr radās pirmais priekšstats par militāro sfēru,” stāsta jaunietis. Intereses ar laiku mainījās, un arī tas, ko dara un māca Jaunsardze, kļuva daudz saistošāks.