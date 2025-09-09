Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Skanēs jauns orķestra stāsts

Laura Felša - 09.09.2025 - 8:00
251
0
Alūksnē sākas jauns posms pūšaminstrumentu mūzikas dzīvē – tiek veidots Alūksnes Mūzikas skolas pūtēju orķestris, kurā muzicēs audzēkņi, kā arī Alūksnes pūtēju orķestris, kur gaidīti absolventi un visi mūzikas entuziasti. Pie diriģenta pults stāsies mūziķis ar bagātu pieredzi Latvijā un Spānijā – trompetists un diriģents, kurš pēc 30 gadiem ārzemēs atgriezies Latvijā un izvēlējies Alūksni par savu dzīvesvietu, – Jānis Apsīte. Skolotājs uzsver – svarīgākais ir radīt vidi, kur muzicēšana kļūst par kopīgu prieku un vienojošu spēku gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Jaunais diriģents Jānis Apsīte savas profesionālās gaitas saista ar mūziku kopš bērnības. Pēc daudziem gadiem ārpus Latvijas viņš atgriezies, lai savu pieredzi, zināšanas un mīlestību pret mūziku dāvātu Alūksnes sabiedrībai. Diriģenta uzdevums nav tikai pacelt roku un vadīt orķestri – tā ir māksla iedvesmot, apvienot un likt ikvienam dalībniekam sajust sevi kā daļu no lielāka kopuma. Diriģents saka – svarīgākais ir radīt mīlestību pret mūziku un kopības sajūtu, jo tikai tā top īsts orķestra gars. J. Apsīte būs ne tikai diriģents, bet arī skolotājs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.

Laura Felša

