Skanēs jauns orķestra stāsts

Jaunais diriģents Jānis Apsīte savas profesionālās gaitas saista ar mūziku kopš bērnības. Pēc daudziem gadiem ārpus Latvijas viņš atgriezies, lai savu pieredzi, zināšanas un mīlestību pret mūziku dāvātu Alūksnes sabiedrībai. Diriģenta uzdevums nav tikai pacelt roku un vadīt orķestri – tā ir māksla iedvesmot, apvienot un likt ikvienam dalībniekam sajust sevi kā daļu no lielāka kopuma. Diriģents saka – svarīgākais ir radīt mīlestību pret mūziku un kopības sajūtu, jo tikai tā top īsts orķestra gars. J. Apsīte būs ne tikai diriģents, bet arī skolotājs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.
