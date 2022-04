Sarūpē darbu un jumtu virs galvas

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Izvērtējot to, kā uzņēmums “Cewood” varētu palīdzēt Latvijā nonākušajiem patvēruma meklētājiem no Ukrainas, sapratuši, ka viņiem jāsniedz praktiska palīdzība ilgtermiņā – risināt sadzīviskās problēmas un piedāvāt darba iespējas. “No Latvijā saziedotās naudas ukraiņi var paši iegādāties pirmās nepieciešamības preces, bet, manuprāt, šiem cilvēkiem pašlaik svarīgi sajust stabilitāti, jo atklāts ir jautājums, kā izvērtīsies situācija, ja viņi savā dzimtenē nevarēs atgriezties gadiem ilgi. Viņi būs izvēles priekšā - atgriezties vai palikt šeit uz pastāvīgu dzīvi, ja situācija Ukrainā nebūs pieņemama,” laikrakstam saka I. Ūdris.Vispirms svarīgi, lai šiem cilvēkiem būtu jumts virs galvas un darbs, kurā spētu nopelnīt naudu, ar ko paši vēlāk var rīkoties pēc saviem ieskatiem, būt neatkarīgiem. “Pašlaik gan izmitinājuši mēs nevienu neesam, bet plānojam šādu iespēju rast. Izvērtējam “Cewood” piederošos brīvos dzīvokļus daudzdzīvokļu mājā Jaunlaicenē, lai saprastu, kādā stāvoklī tie ir un cik daudz tajos vēl būtu jāiegulda, lai arī mēs varētu šo dzīvojamo platību izmantot patvēruma meklētāju izmitināšanai. Ja tie tomēr nebūs nepieciešami šim nolūkam, vēlāk noteikti noderēs darbaspēka piesaistei no citiem Latvijas reģioniem, jo ir darba vietas, kur nepieciešamos speciālistus Alūksnes pusē ir grūtības nokomplektēt,” stāsta I. Ūdris.