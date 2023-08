Sakopj, rāda, lepojas!

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Vakar vakarā ar izgaismoto velosipēdu parādi un braucienu pa Alūksnes ielām “Izgaismo Alūksni!” atklāja Alūksnes pilsētas svētkus. Rītdien viena no svētku aktivitātēm būs Alūksnes novada pašvaldības konkursa “Sakop, rādi, lepojies!” apbalvošanas ceremonija.Pašvaldība aicina ikvienu sestdien būt klāt konkursa dalībnieku apbalvošanas ceremonijā, lai godinātu un sveiktu sakoptāko īpašumu saimniekus, un uzzinātu, kuri no viņiem saņems galvenās balvas. Balvām pretendē 11 īpašumi. Konkursa nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada lauku sēta” bija četri dalībnieki: Pededzes pagasta “Zabolova” (Zoja Solovjova), Jaunalūksnes pagasta “Stāķi” (Iluta un Jānis Pūpoli), Alsviķu pagasta “Dudas” (Dzintra Stilve) un Jaunalūksnes pagasta “Ziediņi 1” (Inese un Raimonds Pāsi). Nominācijā “Alūksnes novada privātmājas/ individuālās mājas vai vasarnīcas apkārtne” šoreiz divi dalībnieki: “Pullans 105”, Pullanā, Alsviķu pagastā (Raitis Stepītis un Evija Bērziņa) un Krišjāņa Barona iela 11, Alūksnē (Jānis un Sandra Līkani). Arī nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada daudzdzīvokļu māju teritorija” konkursam pieteiktas divas mājas: “Skolotāju māja 1”, Liepnā (biedrība “Skolotāju māja 1”) un “Seda 1”, Liepnā (Nikolajs Fjodorovs). Savukārt nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada viesu atpūtas teritorija” žūrija vērtēja trīs dalībniekus: “Ķestermuiža”, Alsviķu pagastā (SIA “Ķesternams”), “Mušķi”, Veclaicenes pagastā (Jānis Jēkabsons un Rasa Villeruša) un “Brīvdienu mājas Lille`s”, Peldu ielā 15A, Alūksnē.Vēl pirms apbalvošanas ceremonijas “Alūksnes un Malienas Ziņas” viesojās vienā no skaistākajām un sakoptākajām sētām Alūksnē pie Jāņa un Sandras Līkaniem. Svētkos ciemos no Īrijas atbraukusi meita Inga ar bērniem Danielu un Raienu.