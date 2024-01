Sadraudzēties ar bailēm

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Evija Grīnmane dzīvo Rīgā, taču ik pa brīdim viņa atbrauc uz Alūksni un ir iemīlējusi arī šo vietu. Ar Eviju iepazināmies Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā (ABJC), kur viņa jauniešus mācīja – kāpt kalnos.Aizvadītajā vasarā ABJC piedāvāja Pagalma svētkus, kur viena no atrakcijām bija 6,5 metrus augsta kāpšanas siena, ko varēja izmēģināt jebkurš interesents, iejūtoties alpīnista ādā. Par atrakcijas drošību rūpējās Evija Grīnmane - viņa jau vairākus gadus aizraujas ar alpīnismu, un tieši par kalnos kāpšanu un dzīves lielāko baiļu pārvarēšanu būs šī saruna.Evija seko savam sapnim – vārdos neizsakāmas sajūtas izbaudīšanai kalnos - un iesaka to pamēģināt ikvienam, kuram dzīvē rodas tāda vēlme. “Pievērsties alpīnismam mani vilināja ļoti skaists kalnu masīvs laikā, kad vēl dzīvoju un strādāju Itālijā – Monterosas (Monte Rosa) reģionā. Vairākus gadus no tāluma skatījos uz šiem kalniem, kamēr nolēmu, ka vēlos tur uzkāpt. Nevis vienkārši uzbraukt augšā ar pacēlāju līdz skatu platformai, bet kāpt – ar virvēm un alpīnisma ekipējumu. Nu un tad bija jāsāk mācīties un trenēties. Kamēr nokļuvu līdz Monterosas ledājiem un virsotnēm, bija vairākas citas virsotnes citos kalnu masīvos – savādākas, ar savu skaistumu un izaicinājumiem,” stāsta Evija.