Sabiedrība panāk, ka lēmumu nepieņem

Vakar Alūksnes novada domes sēdē bija jālemj par skolu tīkla reformu. Tomēr lēmuma pieņemšanu atlika. Vēl pirms sēdes pie domes ēkas pulcējās piketētāji, iebilstot sasteigtajai un neizskaidrotajai reformai. Domes vadība un deputāti iznāca sarunāties ar piketētājiem un atbildēja uz jautājumiem. Tomēr atliktais lēmums sanākušos vecākus neapmierina - tas nozīmē, ka neziņa turpināsies.Informāciju par lēmumu atlikšanu un izskatīšanu vēlāk, paziņoja domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. “Tuvākā mēneša laikā turpināsim diskusijas par skolu tīklu un tā sakārtošanu. Kas rosināja pieņemt šādu lēmumu? Mēs paši šorīt vēl pārrunājām - ir ļoti liels spiediens no sabiedrības, un sapratām arī to, ka neesam varbūt pilnvērtīgi snieguši detalizētu informāciju katram iedzīvotājam, kas saistīta ar izglītību mūsu novadā. Plānojam to darīt, veidosim arī atsevišķas tikšanās ar iedzīvotājiem un pedagogiem,” skaidroja Dz. Adlers. Domes mērķis neesot par katru cenu slēgt skolas, bet skolēnu skaitam arvien krītoties, visas skolas uzturēt pašvaldība nevar.