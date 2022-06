Rosina meklēt sevī resursus

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Ikviena cilvēka psihē slēpjas apbrīnojami resursi, par kuru esamību nereti pat nenojaušam,” grāmatā “Mežonīgais prāts” raksta psihologs Bils Plotkins. Tieši tāpat domā alūksnietes Lelde Gusta un Ilze Zvejniece, kuras Alūksnes un Apes novada fondā kopā ar partneriem Rumānijā un Kiprā īsteno projektu “Veseluma māksla - inovatīvas pieejas un prakses mazaizsargātu jauniešu iekļaušanai” (angļu valodā “The Art of Wholeness - innovative tools and practices for inclusion of vulnerable young people”).Tieši uz dzīļu psihologa B. Plotkina attīstīto metodi balstās projekta pamatideja - katram pašam sevī atrast un attīstīt iekšējos resursus. Nevis piedāvāt gatavas receptes un problēmu risinājumus, bet, praktiski darbojoties, pašiem līdz tam nonākt. Kā saka I. Zvejniece - tiek dota iespēja un radīta vide, tālākais ir pašu spēkos. “Projekta mērķauditorija ir jaunatnes darbinieki, kuriem rādām jaunas pieejas un metodes, kā strādāt ar jauniešiem, jo īpaši ar ierobežotām iespējām, piemēram, jaunieši ar dažādām veselības problēmām vai, kuri dažādu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, nestrādā, ar ekonomiskām grūtībām, dzīvo atšķirīgā vidē. Tie ir jaunieši, par kuriem parasti saka -viņu nekur nav un neko nedara, vien redzami vietējā autobusa pieturā. Ar šiem jauniešiem strādāt ir grūtāk, viņi nepakļaujas ierastiem un klasiskiem norādījumiem - dari tā un tev būs labāk. Mēs katrs esam atšķirīgi, bet mums katram ir resursi, tikai jautājums - kādā veidā un kādā vidē tos attīsta, kā varam cits citam palīdzēt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Nemēģinot meklēt problēmu un risināt to, bet būt procesā,” stāsta I. Zvejniece.