Rod mieru viesmīlīgajā Apē

Bēgot no kara šausmām savā zemē, mazajā un viesmīlīgajā Apē patvērumu un mieru radusi ģimene no Ukrainas. Marija ar mammu Ludmilu, bērniem Makaru un Karolīnu un suņuku Timuru no Dņepras Apē ieradās, neko nezinot par pierobežas pilsētiņas šarmu un atsaucīgajiem cilvēkiem, bet jau no pirmās dienas šeit sajutās kā savējie.Apē Marija, Ludmila, Makars un Karolīna ieradās tikai ar vienu maisiņu līdzpaņemtu mantu. Vairāk paņemt līdzi nebija iespējams, jo transportlīdzekļos primāri vieta bija nepieciešama cilvēkiem, ne mantām. Ja kādam bija paņemts līdz vairāk somu, tās bija jāatstāj stacijā. Pamest dzimteni ģimene izlēmusi brīdī, kad Dņepras tuvumā četros no rīta atskanēja bumbu sprādzieni. Marija ar mammu bija vienisprātis - jādodas prom un jāmeklē vieta, kur būt drošībā. Vispirms ģimene nonāca Polijā. Tas bija vairāku stundu brauciens ar vilcienu un autobus, nācās nakšņot stacijā. “Braucot uz Poliju, internetā meklēju informāciju par vietām, kur uzņem Ukrainas iedzīvotājus. Mērķa vai plāna nebija. Mēs braucām, bet nezinājām, kur nonāksim un apmetīsimies. Pirmā piedāvātā informācija bija par Latviju. Aizpildīju pieteikumu un diezgan ātri ar mums sazinājās konsultante no Rīgas. Palīdzēt mums varēja tikai tad, kad šķērsojām Ukrainas robežu,” stāsta Marija.