Robeža pārkāpta vai nē?

Alūksnietis Jānis Vizulis jau sešus gadus naktīs nespēj mierīgi gulēt. Iemesls tam ir strīds ar Alūksnes novada pašvaldību, kas liek nojaukt it kā nelikumīgu būvi Torņa ielā 21, kas daļēji uzbūvēta uz it kā pašvaldībai piederošas zemes. Kungs vairākus gadus neveiksmīgi cenšas pierādīt pretējo, nejūtas sadzirdēts un uzklausīts no iestāžu puses, tādēļ vienīgā cerība viest skaidrību ir tiesā.Vietu dārzam J. Vizulis noskatījis vēl astoņdesmitajos gados – tas bija purvs, piebērts ar būvgružiem no Torņa ielas māju celtniecības, kas piederēja privātīpašniekiem. Sarunājis ar īpašniekiem, ka iztīrīs zemes gabaliņu un veidos sakņu dārzu. Pēc oficiālas atļaujas vērsies arī pie toreizējās padomju varas, kas to arī devusi. Sākoties privatizācijai zemes gabals palika viņam, varēja lietot tik ilgi, kamēr sakārtos īpašuma tiesības. “Gribēju zemi iegūt sev, tādēļ izteicu vēlmi izpirkt 900 kvadrātmetrus. To pašvaldība liedza, lai gan zemes “Zeltkalni” īpašnieks neiebilda. 1997. gadā vērsos atkal pašvaldībā ar lūgumu vēlreiz un šoreiz man piešķīra 1000 kvadrātmetrus, parādīja vietu, kur tas ir. 1999. gadā noslēdzu nomas līgumu uz 99 gadiem, šoreiz jau lielāku zemes gabalu - 1400 kvadrātmetrus. Piecus gadus izmantoju nomas zemi un maksāju nomas maksu, bet nomas līguma tā arī nebija. Vēlāk zemi, kur saimniekoju, nodeva izsolei. Bez manas piekrišanas un starpniecības, robežu mērīšanu veica man nezinot. Arī nomas līgums nebija pārtraukts, tātad izsolīt nemaz nevarēja. Uzskatu, ka zemi atņēma man nelikumīgi un izsole bija nelikumīga,” stāsta J. Vizulis.