Viktora Ķirpa mazmeita rada mandalu spēka spoguļus

Laura Felša - 05.09.2025 - 8:00
Alūksnes novada bibliotēkas lasītavā apskatāma Baibas Balodes punktiņmandalu izstāde, kas raisa meditatīvas sajūtas, ielūkojoties spēka spoguļos un krāšņajās mandalās, kas katra veidota smalkā tehnikā. Baiba Balode dzimusi un līdz 9. klasei mācījusies Gulbenē. Ar Alūksnes novadu viņu saista tas, ka Baiba ir Ates muzeja “Vidzemes lauku sēta” dibinātāja Viktora Ķirpa mazmeita.

“Kalncempjos krusttēvam un vectēvam Viktoram Ķirpam bija liela saimniecība. Tur bija viss – graudi, vistas, govis, buļļi, pīles. Daudz, ļoti daudz lauku darbu,” atceras mandalu māksliniece. Baiba var skaitīt, cik gadu ir muzejam, jo dzima tajā gadā, kad viņas vectēva īpašumā nonāca šī vieta. “Muzeja atklāšanas dienā gulēju tajā pašā šūpulītī, kur gulējis mans vectēvs. Patiesībā esmu uzaugusi Otes muižā,” stāsta novadniece. Iespējams, viņa būs klāt arī 13. septembrī gaidāmajos Pļaujas svētkos Otes muižā.

Par vectēvu māksliniecei ir daudz atmiņu, un pats galvenais, ko no viņa iemācījusies, – darba tikums. “Tas veidoja mūsu ģimeni. Vectēvam bija spēja vienot cilvēkus, lai kaut ko radītu un darītu.

