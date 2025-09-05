Viktora Ķirpa mazmeita rada mandalu spēka spoguļus

“Kalncempjos krusttēvam un vectēvam Viktoram Ķirpam bija liela saimniecība. Tur bija viss – graudi, vistas, govis, buļļi, pīles. Daudz, ļoti daudz lauku darbu,” atceras mandalu māksliniece. Baiba var skaitīt, cik gadu ir muzejam, jo dzima tajā gadā, kad viņas vectēva īpašumā nonāca šī vieta. “Muzeja atklāšanas dienā gulēju tajā pašā šūpulītī, kur gulējis mans vectēvs. Patiesībā esmu uzaugusi Otes muižā,” stāsta novadniece. Iespējams, viņa būs klāt arī 13. septembrī gaidāmajos Pļaujas svētkos Otes muižā.
Par vectēvu māksliniecei ir daudz atmiņu, un pats galvenais, ko no viņa iemācījusies, – darba tikums. “Tas veidoja mūsu ģimeni. Vectēvam bija spēja vienot cilvēkus, lai kaut ko radītu un darītu.
Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu:
"Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs.
Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām*
*Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.
Reklāma