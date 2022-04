Putns ar dievišķo spēku un krāšņo asti

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Pāvi izsenis audzēti karaļu galmā to izsmalcinātā izskata dēļ. Taču arī mūsdienās cilvēki iemīļojuši šo cēlo putnu, kura vīriešu kārtas pārstāvis riesta laikā priecē ar daudzkrāsaino astes vēdekli. Ilzītes Sēkliņas saimniecībā “Niedrāji” Smiltenes novada Trapenes pagastā dzīvo pavisam 20 pāvi, arī viņiem, tiklīdz dabā kļūs siltāk, sāksies riesta laiks, kad pāvu gaiļi sacentīsies par savu “dāmu” uzmanības piesaisti.Pašlaik saimniecībā ir vidēji 20 pāvu sieviešu un vīriešu kārtas pārstāvju. “Manam vīram Jānim savulaik bija draugs, mednieks, kurš strādāja Rīgas zooloģiskajā dārzā. Tur tolaik pāvi bija ļoti savairojušies, tādēļ Jānim radās iespēja uz mūsu saimniecību atvest trīs pāvu vistas un divus gaiļus. Pagalmā uz pauguriņa bija uzcelta būda, kurā tos ievietojām, un ik nedēļu pa vienam laidām laukā, lai putni pierastu dzīvot brīvā dabā un nelidotu no sava bara projām,” stāsta I. Sēkliņa. Tā viņi palēnām arī pierada dzīvot meža malā, bet gulēšanai izvēlējās tuvējās priedes. Tomēr reiz gadījies, ka ģimene saņēmusi zvanu no kāda Trapenes pagasta iedzīvotāja, kurš jautājis, vai Sēkliņiem nav pazuduši pāvi.