Pullana ezera valdzinātā “Ķestermuiža”

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai redzētu pārējos attēlus, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu.

Vien piecu minūšu braucienā no Alūksnes pilsētas centra jau otro gadu tūristi mierīgu atpūtu var baudīt skaistā vietā Pullana ezera krastā brīvdienu mājā “Ķestermuiža” un divās kempinga mājiņās ar skanīgiem un latviskiem nosaukumiem “Līksma” un “Laima”.Darbs pie “Ķestermuižas” izveides sākās pirms četriem gadiem, 2019. gadā, bet pirmos viesus uzņēma pagājušajā vasarā. Atpūtas vietas vadītāja Vita Rence stāsta, ka iegādājoties zemi un ēkas, īpašnieki saskatīja potenciālu Pullana ezera krastā veidot atpūtas vietu. “Skaista daba, ezera tuvums, miers un klusums – bija visi priekšnoteikumi, lai tūristi gribētu braukt šajā virzienā un būt te. Nav noslēpums, ka kādreiz šeit jau bija viesu māja “Ķesteri” ar pirts māju. Lielā viesu māja saglabāta un atjaunota atbilstoši mūsdienu prasībām, savukārt pirts vietā uzbūvēta jauna moderna pirts ēka ar kublu. Viena no īpašnieku vēlmēm bija radīt ko atšķirīgu, kā jau līdz šim piedāvāja citi nozarē strādājošie tūrisma uzņēmumi,” stāsta V. Rence. No jauna uzbūvētas divas kempinga mājiņas “Līksma” un “Laima”, kas ir apmēram simts metrus tālāk no galvenās ēkas. Tā, lai viesi cits citam netraucētu. “Lielajā mājā jeb “Ķestermuižā” septiņās guļamistabās var izmitināt līdz pat 22 cilvēkiem, savukārt kempinga mājiņas piemērotas četru cilvēku kompānijai -ģimenei vai draugiem,” stāsta V. Rence. Kopējā atpūtas vietas platība - 2,7 hektāri.