PRET mobingu skolā!

Alūksnes novada lielākā skola, Alūksnes vidusskola, ir viena no desmit skolām Latvijā, kas cīņā pret mobingu iesaistījusies biedrības “Heart to heart” projektā “Mobbing Stop”. Tā būs iespēja saņemt nepieciešamo palīdzību gan skolēniem, kuri nokļuvuši mobinga situācijā, gan kā palīgs un atbalsta rīks situāciju risināšanā pedagogiem.Projekta ideja paredz par mobingu ar bērniem no 1. līdz pat 12. klasei runāt video testu veidā – atpazīt to un izvēlēties kādu no piedāvātajām rīcībām. Pareizo vai nepareizo atbilžu nebūs – tās būs katra bērna individuālas sajūtas, domas un reakcija, kā katrā gadījumā viņš rīkotos. Lai motivētu bērnus iesaistīties, par katru aizpildītu video testu varēs saņemt punktus, savukārt punkti rezultēsies kopējā balvā klasei. Lielākais ieguvums gan nebūs punkti un balvas, bet iespēja laikus pamanīt bērnus, kuri cieš no mobinga, vai tieši pretēji – dara to. Situācijas video materiāliem izvēlējusies izglītības psiholoģe Sandra Skutele – tie ir reāli gadījumi, kas piedzīvoti Latvijas skolās. Video testos sniegtās atbildes ļaus noteikt klases kopējo noskaņojumu, arī katra bērna psiholoģisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā piesaistīt speciālistu. Lielākoties skolās uz vietas nav psihologu, psihoterapeitu vai sociālo darbinieku, arī Alūksnes vidusskolā nav, tādēļ būs vērtīga projektā piedāvātā iespēja piesaistīt zinošus un profesionālus speciālistus. Speciālisti koncentrējas lielajās pilsētās, bet reģionos to akūti trūkst.