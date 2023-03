Planētas otrs labākais zemledus sporta makšķernieks dzīvo Alūksnē

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Latvija aizvadītajā nedēļas nogalē izcīnīja trešo vietu pasaules zemledus makšķerēšanas čempionātā Igaunijā, kas ir izcils sasniegums, un šāds rezultāts Latvijas kontā ir, pateicoties alūksnieša Andra Jeruma meistarīgajam startam Latvijas izlasē - viņš čempionāta individuālajā vērtējumā izcīnīja sudrabu un kļuva par planētas otru labāko zemledus sporta makšķernieku. Šāds pasaules kauss Alūksnē nonācis pirmo reizi zemledus makšķerēšanas sporta vēsturē. Meistarība lielā mērā kaldināta tieši uz Alūksnes ezera, tādēļ uz tā arī tikāmies, lai iemūžinātu nozīmīgo uzvaru Latvijai, Alūksnei un katram, kurš zina, cik azartisks ir šis sporta veids un vaļasprieks.Alūksnietis Andris Jerums atzīst - viņš copē, kamēr vien sevi atceras. “Vasarās makšķerēju apmēram no četru gadu vecuma, savukārt ziemas makšķernieka gaitas uzsāku kādos septiņos gados. Vienkārši iepatikās, un pašmācības ceļā to attīstīju. Tolaik jau bērni nesēdēja pie datoriem, meklēja izklaides brīvā dabā, un es sev atklāju copi - gan vasarā, gan ziemā. Pie ezera vai uz ezera nosēdēju visas skolēnu brīvdienas. Zemledus variants nenoliedzami ir mans mīļākais makšķerēšanas veids. Man ļoti patīk ziema, un tā kā Alūksnē tās mēdz būt vienas no garākajām, ar šo hobiju man ir iespēja nodarboties diezgan daudz,” stāsta A. Jerums. Ar Alūksnes ezeru viņu cieši saista arī darba vieta - Andris ir inspektors Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “Alja”, kas apsaimnieko Alūksnes ezeru.