Pirmie greideri ir satiksmes autobusi

ČETRUS RĪTUS pēc kārtas Alūksnes novada pašvaldība nāca klajā ar paziņojumiem, ka nekursēs kopumā 31 sabiedriskā transporta autobuss, izlaižot reisus Alūksnes novadā. Lielākā daļa no tiem – pilsētas iekšējie reisi, bet netika izpildīti arī reisi, kas savieno pagastus ar pilsētu, tostarp tie, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus. Radās jautājums – kur paliek šoferi? SIA “Gulbenes autobuss” vadība problēmu skaidro ar šoferu slimošanu, pašvaldība gudro, kā skolēniem tikt uz skolu, bet šoferi norāda uz veselu rindu problēmu, kādēļ viņu trūkst. Viens no tiem ir atalgojums. Šoferis Juris Leimanis (attēlā) ir darba ierindā, bet atklāj, ka viņam papildus algai ir pensija par invaliditāti, tikai tad sanāk normāla summa ģimenes uzturēšanai.“Šis ir pirmais gads, kad mūsu novadā ir problēmas ar sabiedrisko transportu, iepriekš tādas likstas nebija. Lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus vietās, kur nekursē sabiedriskais transports, pieslēdzam pašvaldības transportu,” saka Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Ar šo problēmu pašvaldības vadība pagājušajā nedēļā iepazīstināja arī finanšu ministru Arvilu Ašeradenu, kurš bija ieradies darba vizītē. Ministrs ieteica darīt to zināmu Autotransporta direkcijai un pieprasīt kompensāciju par pašvaldības iztērētajiem līdzekļiem, kas radušies, nodrošinot transportu skolēnu pārvadājumiem. “Man nav pieredzes, kā šādus jautājumus risināt, bet skaidrosim un risināsim,” sola I. Berkulis.