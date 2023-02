Pilnveido profesionālās kompetences

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Izglītojamais ar funkcionālajiem traucējumiem profesionālajā izglītībā”.Smiltenes tehnikuma direktors Rolands Aģis semināra dalībniekus uzrunāja ar Raiņa vārdiem: “Gūt var ņemot,/ Gūt var dodot,/ Dodot gūtais neatņemams” un, sasaistot tos ar mūsdienām, pateicās Alsviķu struktūrvienības darbiniekiem par to, ka viņi saviem audzēkņiem sniedz to, kas dzīvē ir pats svarīgākais – mīlestību un zināšanas.“Ir daudz vēsturisku stāstu par to, kas reiz bijis. Šeit vienmēr bijusi izglītības iestāde, kas sniegusi atbalstu kādam, kuram neveicas gluži tā, kā to gribētos,” sacīja Alsviķu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Astrīda Bētere un, raksturojot izglītības iestādi, pastāstīja, ka pašlaik skolā ir 120 audzēkņi, jaunākajam ir 16 gadi, vecākajam - 60, bet vidējais vecums - 30 gadi. Skolā mācās audzēkņi no visiem vēsturiskajiem Latvijas novadiem.