Pienākusi rinda Melleņkalna un Cerību grants ielām

“Turpināt grants ielu sakārtošanu pilsētā pašvaldība var vienīgi no budžeta vai aizņemtiem līdzekļiem, jo fondu nauda šim nolūkam nav paredzēta,” stāsta Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Pašlaik noslēdzies iepirkums vairāku mazo ielu sakārtošanai. Pašvaldībai ir plāns uzlabot, piemēram, Ezermalas, Malienas, Robežu ielas, ceļa posmu Alsviķu pagastā, kas pieiet pie Malienas ielas, neesot aizmirstas arī Kārļa un Mežinieku ielas, uz kuru slikto stāvokli jau vairākus gadus pēc kārtas vērš uzmanību iedzīvotāji.“Bijām cerējuši, ka jau 2024. gadā noasfaltēsim vairākas grants ielas, bet pie nosacījuma, ja pašvaldības budžeta pieaugums būs 10 procenti,” saka Dz. Adlers. Fondu nauda šim nolūkam nav paredzēta. izņēmums ir vienīgi 2 miljonu eiro vērtā valsts dotācija Miera ielas remontdarbiem, jo šim nolūkam jau bija sagatavots augstas gatavības projekts. “Ja kādā ielā strādā uzņēmējs, kurš savā uzņēmumā rada darba vietas un investē, iespējas saņemt valsts dotāciju ir lielākas. Šovasar sakārtoti vairāki ceļu posmi arī novada pagastos. Labas atsauksmes par to esam saņēmuši no ilzeniešiem, liepneniešiem. Gada nogalē sāksies Cerību un Melleņkalna ielu rekonstrukcijas darbi, kuru finansējums saistīts ar Eiropas fondu finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Šajās ielās reģistrēti uzņēmumi, kuru īpašnieki apņēmušies izpildīt minimālos rādītājus, lai izmaksas šo ielu atjaunošanai būtu attiecināmas uz minēto fondu,” laikrakstam skaidro domes priekšsēdētājs.