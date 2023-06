Pēc reformas skolēnu skaits – atbilstošs

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Izglītības un zinātnes ministrija šomēnes prezentēja ilgtspējīga skolu tīkla kritērijus, pēc kuriem turpmāk varētu vērtēt pašvaldību skolu tīkla efektivitāti. Galvenokārt tā ir skolu sasniedzamība un skolēnu skaits klašu grupās. Alūksnes novada pašvaldībā skolu tīkla sakārtošana jau notiek, un pēc diviem mēnešiem darbu sāks jaunā izglītības iestāžu institucionālā sistēma. Ministrijas piedāvātais Alūksnes novadam raizes nesagādās, skolēnu skaits teju visās klašu grupās būs pietiekams. Vienīgās bažas - vai 10. līdz 12. klašu posmā pietiks skolēnu gan vidusskolā, gan ģimnāzijā.Ministrija piedāvā sākumskolas posmā, 1. - 6. klasēm, skolēnu skaitu noteikt pašām pašvaldībām jeb izglītības iestādes dibinātājam. Iestādei gan jābūt pieejamai pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai - ceļā pavadītais laiks no mājām līdz skolai nevar būt ilgāks par 40 minūtēm. Kā optimālais skolēnu skaits ārpus administratīvajiem centriem ieteikts 10 bērni klasē, bet administratīvajos centros - vismaz divas paralēlklases, kas nozīmē vismaz 20 bērnus klasē. Gan Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, gan Ziemeru pamatskolā un arī Alūksnes vidusskolā skolēnu skaits šajā posmā būs pietiekams. Vidusskolā paralēlklases varētu būt četras līdz sešas. “Cik daudz laika bērnam jāpavada līdz nokļūšanai skolā, vēl pārbaudīsim reāli dzīvē. Ir attālākas vietas, piemēram, Korneti, Ilzene, kas no pilsētas centra ir tālāk par 25 kilometriem. Tomēr, piemēram, bērnam no Kornetiem tuvākā skola ir Māriņkalnā, nevis Alūksnē. Kurā skolā mācīties un cik daudz laika pavadīt ceļā, ir vecāku izvēle,” jūnija Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē skaidroja Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča.