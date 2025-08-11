Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Orķestra vadītājs iesniedz atlūgumu: kāds būs kolektīva liktenis?

Aivita Lizdika - 11.08.2025 - 7:53
918
0
Šīs vasaras Alūksnes pilsētas svētki atnesa arī nepatīkamu pārsteigumu, proti, alūksnieši uzzināja, ka Alūksnes pūtēju orķestris pēdējo reizi muzicē kopā ar ilggadējo kolektīva vadītāju Sandoru Līviņu un defilē administratīvās ēkas laukumā pēdējo reizi maršē Ilzes Līviņas vadībā.
Kā apliecinājums tam bija amatierkolektīvu koncertā Alūksnes novada pašvaldības pasniegtais pateicības raksts abiem vadītājiem par ieguldījumu darbā.
Noskaidrojām, ka Sandors Līviņš iesniedzis lūgumu pārtraukt darba attiecības pašvaldībā. Svētku dalībniekiem izbrīns, orķestrantiem acīs asaras, bet pašiem vadītājiem emocionāli grūts pēdējais priekšnesums. Kādēļ diriģents izlēmis pārtraukt darba attiecības pašvaldībā, stāsta viņš pats, tomēr viedokļi, kādēļ viņš spēris šādu soli, iesaistītajām pusēm dalās.

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu:

"Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs.

Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām*

*Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.
1 Likes

Aivita Lizdika

Līdzīgi raksti

Ar mīlestību pret cilvēkiem, darbu un dzimteni 90 gadu garumā

Gods vadīt vēsturisku vienību

Alūksni apciemo kokteiļu garšu vēstnesis

Alūksne svētkus svin ar skatu nākotnē

Uzstāsies mūziķi, kurus vieno mājas

Saņem balvu “Sievietei līderei 2025”

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.