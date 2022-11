Notāru dienās – jautājumi par darbībām ar nekustamo īpašumu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Daļai iedzīvotāju joprojām trūkst izpratnes par to, kā veikt drošus darījumus ar nekustamo īpašumu - to pirkt, pārdot, mantot, dāvināt vai sadalīt. Visbiežāk zināšanas par darījumu procesu aprobežojas ar darījuma līguma vai cita darījuma apliecinājuma pārlasīšanu, parakstīšanu un īpašuma statusa izmaiņu veikšanu zemesgrāmatā. To apliecināja arī ikgadējo Notāru dienu ietvaros notikušās bezmaksas konsultācijas, kurās piedalījās arī Alūksnē praktizējošais notārs Normunds Bodnieks.- Ar kādiem jautājumiem šogad Notāru dienās iedzīvotāji vērsās pie jums ?- Notāru dienas šogad norisinājās attālināti “Zoom” platformā, taču turpmāk tās cer organizēt ierastajā kārtībā, kad bezmaksas konsultācijas varēs saņemt arī klātienē. Nākamās notāru dienas plānotas jau 2023. gada pirmajā pusē. Šogad iedzīvotāju jautājumi pārsvarā bija par īpašumu sakārtošanas un ierakstīšanas zemesgrāmatā jautājumiem.