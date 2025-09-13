No sportiskas bērnības līdz fitnesa trenerei

Anastasija dzimusi Alūksnē Evitas un Vladimira Ņedaivodinu ģimenē. Viņai ir arī sešus gadus vecāks brālis, ar kuru bērnībā bijušas kopīgas sporta gaitas. Pirmās skolas gaitas Anastasija uzsākusi toreizējā Alūksnes pilsētas sākumskolā, bet, sākot ar 5. klasi, viņa bijusi Alūksnes novada vidusskolas audzēkne, jo šī skola atradusies tuvāk mājām. Skolā Anastasijas mīļākie mācību priekšmeti bijuši sports un matemātika, bet ārpus skolas viņa iesaistījusies orķestra defilē grupā, četrus gadus bijusi arī Mūzikas skolas audzēkne vijoļspēles klasē un paralēli nodarbojusies ar sportu. Visspilgtākās skolas gadu atmiņas saistās ar skolotājiem Ilzi Līviņu, Sergeju Sverčkovu, Inesi Kaulakāni, Ilonu Apsīti un citiem, no kuriem daudz ko iemācījusies. “Brālis Vladislavs savas sporta gaitas sāka kā biatlonists, un es sekoju viņa pēdās. Sapratu, ka sports no visām iepriekš minētajām nodarbēm man ir vistuvākais, tādēļ iestājos Sporta skolā un sāku trenēties pie trenera Sergeja Sverčkova,” stāsta A. Ņedaivodina. Treniņi notika ne tikai sporta un atpūtas bāzē “Mežiniekos”, bet arī Sporta skolas vecajā angārā, Alūksnes novada vidusskolas zālē vai arī Pilssalas stadionā. “Biatlonistam ir jābūt vispusīgi attīstītam, tādēļ jātrenējas ne tikai slēpošanā un šaušanā, bet arī skriešanā, riteņbraukšanā, mēdzām airēt ezerā, peldēt. Treniņos sporta zālē spēlējām futbolu, basketbolu, florbolu, trenējāmies dažādos sporta veidos, lai visas muskuļu grupas būtu pietiekami attīstītas,” atceras Anastasija. Jautāta par to, vai starp abiem ar brāli biatlonā arī pastāvēja konkurence, meitene atbild, ka tā īsti nē. “Nereti mēdzām salīdzināt šaušanas treniņu rezultātus, bet arī tad viena līdera nebija, abiem pēc kārtas pārmaiņus bija veicies,” smaidot saka Anastasija.
