No skatuves līdz kino

“Man patīk būt uz skatuves, būt aktrisei teātrī, taču arvien vairāk mani aizrauj arī kino. Lai gan kino un teātris daudzos aspektos ir līdzīgi, tiem ir arī būtiskas atšķirības,” atklāj novadniece, aktrise Sandija Dovgāne. Profesijā viņa darbojas jau sešus gadus, un šī gada sākumā viņas lielais iznāciens bija filma “Vecāku sapulce”, kurā Sandija spēlē galveno lomu – klases audzinātāju.Lai arī Sandija Dovgāne iepriekš piedalījusies seriālos, raidījumos un filmās, tieši filma “Vecāku sapulce” viņai bijis īpaši nozīmīgs projekts. “Filmā man ir loma, kas ir lielāka nekā jebkad agrāk. Interesanti, ka galvenajai lomai mani izvēlējās uzreiz, bez kastinga procesa. Režisore šai lomai saskatīja tieši mani,” atklāj aktrise. Viņa uzsver, ka gatavošanās filmām un izrādēm ir pilnīgi atšķirīgas pieredzes. “Teātrī mēs mācāmies izrādi divus līdz trīs mēnešus, un to var pielīdzināt maratona skriešanai. Savukārt filmā viss ir ātrāk – tas ir īss laiks, kurā jāizdara maksimālais. Teātrī mēs atkārtojam vienu un to pašu no izrādes uz izrādi. Protams, tas nekad nav pilnīgi vienādi, jo katrā izrādē gan man, gan kolēģiem var atšķirties noskaņojumi. Tas ietekmē mūsu spēli, un nekad nevaram notēlot pilnīgi vienādi. To ietekmē arī skatītāji. Piemēram, šobrīd spēlēju izrādē “Garderobiste”, un publika ļoti ietekmē to, kā mēs spēlējam. Ja ir publika, kas nereaģē uz notiekošo, spēlēt ir grūtāk, jo aktieriem kontakts ar skatītājiem ir ļoti svarīgs. Latvieši ir salīdzinoši kūtri, bet, ja ir smieklīga aina, droši var skaļi smieties. Tas jāņem vērā – aktieri to dzird,” stāsta Sandija.