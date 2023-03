Nepazaudēt dziesmas vēstījumu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Grupa “Sudden Lights” šogad nonākusi popularitātes viļņa virsotnē. Dziesma “Laternas” atzīta par otro vērtīgāko Latvijas Radio 2 rīkotajā aptaujā “Muzikālā Banka”, ar dziesmu “Aijā” gūta uzvara konkursā “Supernova”, kas paver ceļu uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Liverpūlē. Grupa bija izvirzīta nominācijās Mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta Mikrofons 2023” kategorijās ““Elvi” Gada dziesma”, “Popmūzikas albums”, “Koncertieraksta video”, “Labākais albuma dizains”. Vienam no četriem grupas dalībniekiem – basģitāristam Kārlim Vārtiņam saknes ir Alūksnē. 2020. gadā tapa pirmā intervija ar viņu mūsu laikrakstam, bet kopš tā brīža pagājis jau pietiekami ilgs laiks, tik daudz kas noticis, tādēļ atkal ir iemesls sarunai - par Alūksni, mūziku, popularitāti, draudzību un protams, arī par “Eirovīziju”.Alūksnē Kārlis pavadījis bērnības vasaras. Mamma un tētis ir alūksnieši, viena vecmāmiņa ir no Alūksnes, otra - no Strautiņiem. Viņš atzīst, ka ar gadiem piederības sajūta Alūksnes pusei kļūst arvien spēcīgāka, tādēļ brīvdienās arvien vairāk gribas būt te. 2020. gada martā grupai “Sudden Lights” bija koncerts Alūksnē – pēdējais tūrē, jo izsludināja ārkārtējo situāciju “Covid” pandēmijas dēļ. Pēc divām nedēļām bija plānots koncerts Rīgā “Hanzas peronā”, to vairākkārt pārcēla, līdz atcēla pavisam. Tagad, atskatoties uz pandēmijas laiku, Kārlis saka -tam bijusi sava gaišā puse, jo grupai šajā periodā tapa daudz jaunu dziesmu.