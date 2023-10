Motivēs sabiedrību iesaistīties pārkāpēju pieķeršanā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldība plāno izdot nolikumu “Sabiedrības iesaiste sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā”. Nolikums izstrādāts un vērsts uz to, lai nodrošinātu kārtību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, motivējot sabiedrību iesniegt viņu rīcībā esošos pierādījumus par ļaundaru darbībām.Pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons norāda, ka nolikums par sabiedrības iesaisti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā pašvaldībā ir nepieciešams. Tā pašvaldība varētu veicināt pilsonisko apziņu un pateikties apzinīgākajiem sabiedrības locekļiem, kuri par ieraudzītajiem likumpārkāpumiem ziņojuši kompetentām iestādēm, lai tās “uz karstām pēdām” varētu konstatēt likumpārkāpēju. “Ar to nav domāts pateikties cilvēkiem, kuri vienkārši elektroniski vai pa pastu atsūtīs, piemēram, sabojātas sienas fotogrāfiju, bet gan tiem, kuriem būs izdevies fiksēt pierādījumus par personu, kura likumpārkāpumu izdarījusi, lai uz šāda tiesiskā pamata viņu sauktu pie atbildības. Tātad nolikums nepieciešams, lai cilvēkus ieinteresētu ieraudzīt likumpārkāpējus,” pašvaldības Attīstības komitejā deputātiem skaidroja A. Tomsons.Nolikumā iekļauts nosacījums, ka pašvaldība apņemas neizpaust trešajām personām datus par informācijas sniedzēju. “Pašvaldība šo informāciju neizpaudīs, bet, veicot tālākās procesuālās darbības, šim cilvēkam būs jāsniedz liecība. Līdz ar to tā ir paša cilvēka izvēle, sniegt informāciju par kādu prettiesisku nodarījumu pašvaldībai vai nē, jo būs pienākums liecināt,” sacīja A. Tomsons.