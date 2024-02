Mizgrauzis neatkāpjas

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Latvijas mežos arī šogad turpināsies egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumi. To paredz Valsts meža dienesta ģenerāldirektora Arvīda Ozola šomēnes izdotais rīkojums. Lai arī ziemas periodā mizgrauzis guļ un jaunus postījumus eglēm nenodara, pavasarī kaitēklis modīsies un turpinās postīt egļu audzes. Dienests tam ir gatavs jau šodien.Valsts meža dienesta vecākais eksperts, meža patologs Vasilijs Kolačs teic – mizgrauzis ir bīstams un agresīvs kaitēklis, tādēļ darba grupa strādājusi vairāk nekā četrus mēnešus, lai rastu labākos risinājumus egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanai. Darba grupā strādājuši pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, “Latvijas valsts mežiem”, Valsts augu aizsardzības dienesta. “Uzklausījām visu pušu viedokļus, tostarp, “Latvijas valsts mežu”, kas ir viens no lielākajiem mežu izstrādātājiem un arī zaudētājiem šajā situācijā. Kompromiss panākts, un rīkojums izdots,” norāda V. Kolačs.Līdzīgi kā pērn, arī šogad no 1. aprīļa līdz 31. augustam vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonās būs spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi. Vērtīgo egļu mežaudžu A, B, C aizsardzības zonās būs ierobežojumi koku ciršanai. Aizsardzības pasākumi paredz arī, ka sanitārajā vienlaidu cirtē būs atļauts cirst mizgraužu bojātu mežaudzi vai tās daļu, ja bojāto koku skaits ir vismaz 10 koki uz vienu hektāru. Nocirstie koki pēc iespējas īsākā laika posmā būs jāizstrādā un jāizved no meža, lai mazinātu kaitēkļa izplatību. Savukārt izcirtuma platībās, kas pārsniedz 0,8 hektārus, būs jāizvieto feromonu slazdi.