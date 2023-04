Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Sirsnīgas atkalredzēšanās, prieks par satikšanos, smaidi, apskāvieni, bet pāri visam – mūzikas mīlestība... Tie ir atslēgas vārdi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra 70 gadu jubilejas koncertam “Mirkļi pāri laikam”, kurā satikās dažādu paaudžu mūziķi, viņu tuvinieki, draugi, sadarbības partneri, atbalstītāji un klausītāji.Vēstures atspulgosMirkļu atspulgos orķestra svētku vakarā aicināja ielūkoties Astrīda Bētere, Signe Isajeva, Velga Vītola, Raimonds Celms un Andris Amantovs, kuri dažādos orķestra darbības posmos vadījuši kolektīva jubilejas koncertus. Orķestra darbības pirmsākumi meklējami 1951. gadā, kad Alūksnes 1. vidusskolā par dziedāšanas skolotāju sāka strādāt rūjienietis Rihards Ādamsons. Kādā no dziedāšanas stundām skolotājs uzrunājis jauniešus, aicinot pieteikties dalībai pūtēju orķestrī. Daudzi toreiz vīpsnāja, neticot šai idejai, tomēr to izdevās īstenot un orķestri nodibināja 1953. gadā. Jaunā kolektīva dalībnieki ieklausījās un mācījās no vecākās paaudzes mūziķiem Georga un Zigfrīda Dobelniekiem, Elmāra Vēvera, Eduarda Egles un Gunāra Boša, kuri Alūksnē muzicēja citos kolektīvos un bija jauno mūziķu pirmie skolotāji.Kā jubilejas vakarā sacīja A. Bētere, orķestra 70 gadi - tie ir daudz vairāk nekā 70 reiz 70 fantastiski un svētīgi darba mirkļi, kuru īstenošanā iesaistījušies diriģenti Rihards Ādamsons, Ināra Ādamsone, Sandors Līviņš un jaunie topošie mūziķi. Viņas personiskie mirkļi atmiņās saistās ar laiku, kad Alūksnes mūzikas skolā sāka mācīties un par orķestra dalībniekiem kļuva klases puiši Guntis Lazdekalns, Jānis Lapiņš un Juris Ozols, kad orķestrī ienāca meitenes - Ilze Puķe, Ina Bērziņa, Rūta Ābola, Iveta Treija. Tverot atmiņu mirkļus fotogrāfijās, tajās redzami Ivars Dāvids, Rihards Vilde, Jānis Čikulis, Gunārs Stradiņš, Jānis Skuja, Juris Melderis, Gunārs Kļaviņš, Juris Ivanovs, Kārlis Tomsons.