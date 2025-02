Mīlestības pilna māja

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Liepnieši Ilze un Māris Pazāni ir īpaši cilvēki – viņu mājas durvis un sirdis ir atvērtas tiem bērniem, kuriem visvairāk nepieciešama mīlestība, rūpes un ģimenes siltums. Pēc savu bērnu pieaugšanas viņi nolēma kļūt par audžuvecākiem, sniedzot mājas un atbalstu kopumā jau 17 bērniem. Vecāku ikdiena ir piepildīta ar smaidiem, skriešanu, rūpēm un, protams, arī izaicinājumiem, taču Ilze un Māris uz dzīvi skatās gaiši, sakot – bez bērnu čalām un rosības vairs nemaz nevarētu iedomāties savu māju. Šis stāsts ir par nesavtīgu mīlestību, ikdienas priekiem un izaicinājumiem, ko nes audžuģimenes dzīve. Šobrīd Māris un Ilze ir audžuvecāki sešiem bērniem – Laimiņam Edvīnam (16), Nikam (11), Dominikam (9), Sofijai (9), Dinai (8) un Samantai (3). Brīvdienās kuplajam pulciņam pievienojas Raitis Orests (20), kurš no audžubērna statusa izaudzis un šobrīd mācās Valmierā.Māris ir dzimis un audzis Liepnā, savukārt Ilze nāk no Alūksnes puses un Liepnā ieprecējusies. Kopā aizvadīti jau 23 gadi, 17 no tiem – laulībā. Viņi ir izaudzinājuši divus bērnus, kuri nu jau ir pieauguši un devušies savos dzīves ceļos. Dēls Kristers (21) strādā par policistu Rīgā, bet meita Samanta (28) dzīvo Zviedrijā. Vienmēr smaidīgā un dzīvespriecīgā Ilze liepniešiem labi zināma kā pārdevēja un veikala vadītāja – darbam veikalā viņa veltījusi 23 savas dzīves gadus. Kamēr Ilze rosījās veikalā, Māris rūpējās par māju un bērniem. Varētu šķist, ka šāds lomu sadalījums ir netipisks, taču abi par to tikai dzirkstoši nosmej: “Mūsu ģimenē nekas nav tipiski!” .