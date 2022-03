Malienā apspriež finanšu izlietojumu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Malienas pagasta pārvalde uz tikšanos aicināja iedzīvotājus, lai kopīgi pārrunātu pagastam piešķirto Alūksnes novada pašvaldības mērķprogrammas finansējumu pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai izlietojumu. Interesi par to izrādīja 15 pagasta iedzīvotāji.Kā jau informēts, katrs pagasts periodā no 2018. līdz 2022. gadam no minētās mērķprogrammas var saņemt līdz 40 tūkstošiem eiro, ko izlietot savai teritorijai.Malienas pagasta pārvaldes vadītāja Svetlana Prenka - Mihailova klātesošos informēja, mērķprogrammas ietvaros, 2021. gadā tika īstenots projekts “Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijas labiekārtošana par kopējo līgumcenu 13 958,50 EUR ar PVN,šogad pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai pieejams atlikums 26 tūkstoši eiro.Šo līdzekļu izlietojumam pagasta pārvaldē tapuši divi priekšlikumi, kas izkristalizējušies novada attīstības programmas izstrādes gaitā no Malienas pagasta iedzīvotāju izteiktajiem ierosinājumiem par pagastā nepieciešamajiem uzlabojumiem infrastruktūrā.