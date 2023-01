Mācību vide, kas motivē strādāt

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Viens no lielākajiem ieguvumiem pēc Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu korpusa renovācijas ir jaunais ķīmijas kabinets, kas nodrošina skolēniem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu vidi.Moderni aprīkotā un tajā pašā laikā mājīgā ķīmijas klase un laboratorija ir skolotājas Ineses Ločmeles lolojums. To iekārtojot, viņa realizējusi savas idejas par vidi, kas skolēnus motivē strādāt. “Mūsdienās aktuāls ir jautājums par to, kā skolēnam attīstīt motivāciju, jo jebkurā izglītības jomā svarīgākais ir motivācija. Uzskatu, ka viens no galvenajiem priekšnoteikumiem tam ir mācību vide. Bērni uz mācību stundu pie skolotāja nāk pēc emocijām. Ja izglītības iestādē ir atbilstoša vide, kas rosina pozitīvas emocijas, tad jebkuram skolēnam var rasties interese par mācību priekšmetu, kas viņam varbūt nemaz tik labi nepadodas. Domāju, ka katram ģimnāzijas audzēknim, kurš apgūst ķīmiju, patīkami nākt uz šejieni,” saka I. Ločmele.Kopā ar ķīmijas laboranti Ivetu Puzuli viņa gādā, lai skolēni teoriju ietērptu praksē, jo 50 % no mācību darba saistīti ar darbu laboratorijā eksperimentējot, pētot, vērojot demonstrējumus. “Pēc projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanas skolā, būtiski ir tas, ka ar jauno saturu ne tikai pieaugusi skolotājiem dotā brīvība un atbildība, bet tās ir krietni vairāk palielinājušās. Standarts pasaka virsotni, uz kuru ir jātiecas, bet tas, kā bērnus uz kalna galu aizvest, ir skolotāja rokās. Skolotājs var izvēlēties, kā un kad mācīt. Protams, ja izvēlē kļūdīsies, tad vēlamā rezultāta nebūs,” uzsver I. Ločmele.