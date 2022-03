Liels pārbaudījums visai pasaulei

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Pagājušajā nedēļā no Ukrainas Latvijā atgriezās novadnieks ģenerālis Kārlis Krēsliņš, kurš kopā ar dzīvesbiedri, vedeklu un mazdēliņu bija devies uz Kijevu, lai apciemotu dēlu, kurš strādā Kijevā informācijas tehnoloģiju jomā.“Viss pasaulē atkārtojas,” tā viņš beidz savu pirmo ierakstu sociālajā tīklā “Facebook” par došanos atceļā uz Latviju, kas atsaucis atmiņā 1949. gada deportācijas, kad uz Sibīriju izveda arī Krēsliņu ģimeni un Kārlis bija pavisam mazs zēns. Tādēļ arī mums bija svarīgi šajās dienās, kad domās esam kopā ar Ukrainas tautu, uzrunāt K. Krēsliņu un ieklausīties viņa pārdomās par to, kāda vērtība ir brīvībai un cik augsta ir cena, kas par to jāmaksā.