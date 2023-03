Lēmumu nemainīs – skolu reforma notiks

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Kamēr Izglītības un zinātnes ministrijas paspārnē izveidotā darba grupa vēl tikai analizē, kādam jābūt skolu tīklam Latvijā un sola secinājumus prezentēt vien gada beigās, Latvijas Pašvaldību savienība jau situāciju izpētījusi un publiskojusi savu skatījumu. Alūksnes novadā gan nekas vairs mainīts netiks - īstenos pērn novada domes pieņemto lēmumu, kas nozīmē vairāku skolu slēgšanu.Alūksnes novada pašvaldība ir viena no pirmajām, kas lēmumu par izmaiņām skolu tīklā jau pieņēmusi un aktīvi strādā pie nolemtā izpildes. Arī Izglītības un zinātnes ministrija lēmumu jau saskaņojusi. Citos novados par pārmaiņām sāk domāt tikai tagad, turklāt pašvaldības to dara piesardzīgi, jo Izglītības un zinātnes ministrija jaunos kritērijus vēl nav prezentējusi. Piedāvājums no ministrijas puses gan izskanējis, tomēr tas nav oficiāli pieņemts, un balstīties uz to nevar.“Ja pašvaldībām kāds naudu dotu, pastāvēt varētu visas lauku skolas, tajā skaitā arī Veclaicenē, Zeltiņos un citur. Taču naudu neviens nedod. Lēmumu noteikti nemainīsim. Atpakaļ neiesim,” saka Dz. Adlers. Lai gan ministrija kritērijus vēl nav prezentējusi, Dz. Adleram nešķiet, ka Alūksnes novads būtu pārsteidzies. “Mūsu valsts tik prātīgi un gausi pieņem lēmumus, ka esam zaudējuši trešo daļu iedzīvotāju, un mūsu IKP ir par 20 % zemāks nekā Igaunijai un Lietuvai. Cik ilgi mīcīsimies uz vietas? Nespējot palielināt darbiniekiem algas, zaudējam labus kadrus, kuri izvēlas labāk strādāt lielajās pilsētās vai pat ārzemēs. Jārīkojas ātrāk, un Alūksne to dara, kamēr lielākā daļa vēl tikai mīcās uz vietas,” saka Dz. Adlers