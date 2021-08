Lauž līgumu ar būvnieku

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldība otrdien lauza līgumu ar SIA “Bazalts” par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas 7. - 9. klašu korpusa pirmās kārtas pārbūvi. Saspīlējums starp būvnieku un pašvaldību bija jau sen, taču vien tagad saistību nepildīšana no būvnieka puses rezultējas ar rīcību - līguma laušanu.Šomēnes pašvaldība informēja būvuzņēmēju par tās nodomu atkāpties no līguma, jo apdraudēta līguma kvalitatīva un savlaicīga izpilde. “Uzņēmējs neizmantoja savas tiesības līgumā paredzētajā termiņā pierādīt pretējo un novērst radušos situāciju. Par pašvaldības atkāpšanos no līguma un būvobjekta pārņemšanu savā pārziņā ir sastādīts akts, ko parakstījušas abas puses - pašvaldība un būvuzņēmējs,” informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka. Līdz ar līguma izbeigšanu būvdarbi objektā pārtraukti. Līdz augusta vidum uzskaitīs izpildīto un pieņemamo būvdarbu apjomu, to kvalitāti, kā arī citas pušu saistības, un uzņēmējs atbrīvos objektu no tam piederošām lietām.