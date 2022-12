Laiks sev un Dievam

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Sākusies Advente, un tas ir ne tikai svētku gaidu, bet arī pārdomu laiks. Miks Možeiko ir 23 gadus vecs jaunietis no Saldus, kurš tagad kalpo Septītās dienas Adventistu Alūksnes draudzē. Mācītājs uz Alūksni atbraucis ar dedzību un ticības pilnu sirdi, ar ko gribas dalīties. Šajā adventes laikā viņš ikvienu mudina ielūkoties sevī un ļauties - varbūt pat pirmo reizi mūžā - klusai sarunai ar Dievu.- Ko tev nozīmē advente un kādām pārdomām tu rosinātu cilvēkus šajā laikā?- Man Advente nozīmē dzīvesveidu. Sevi es raksturotu kā kristieti - adventistu. Kristieti, jo pēc labākās sirdsapziņas cenšos sekot Jēzus Kristus piemēram un mācībām, kuras mums kā uzticama liecība ir atrodamas Bībelē. Adventistu, jo es gaidu piepildāmies paša Jēzus Kristus teiktos vārdus: “Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jāņa evaņģēlijs 14:3) Pats vārds “advente” tulkojumā nozīmē “atnākšana” un arī “ierašanās”. Mēs šobrīd gaidām Ziemassvētkus - laiku, kad īpašā veidā atkal varēsim sanākt kopā ar saviem tuvākajiem saticībā un mierā, līdzdalīt mīlestību, piedzīvot ģimenisku siltumu un iepriecināt cits citu ar labestības dāvanām. Tomēr iekšēji jūtam, ka šis laiks drīz paies. Par sevi atkal liks manīt ikdienišķie un globālie dzīves sarežģījumi, no kuriem Ziemassvētku laikā ilgojamies aizbēgt. Bet, vai mēs nebūtu pelnījuši ilgstošu Ziemassvētku sajūtu mūsu dzīvē? Vai jūs klusībā gaidāt to dienu, kad viss jaukais, kas izriet no Ziemassvētkiem, varētu atnākt jeb ierasties un iestāties uz mūžu? Jēzus ne par velti reiz piedzima silītē, pieauga, tapa kā kalpu kalps un mira mūsu vietā par mūsu izdarītajiem grēkiem. Viņš apliecināja, ka cilvēces labā Dievs ir spējīgs dot patiesus un nebeidzamus Ziemassvētkus, tas ir, mieru, saticību, mīlestību, kā arī bagātīgas svētību dāvanas ik dienas. Un tieši šobrīd Viņš, atrodoties Debesīs, tikpat ļoti kā mēs arī uz kaut ko gaida. Gaida uz mums. Dieva aktuālākais jautājums ir: “Vai būs kāds jauns cilvēks, kurš vēlēsies man atvērt savu sirdi, kurš gribēs piedzīvot to neaptveramo, ko es spēju dot?” Uzdrīkstieties, jo Ziemassvētki ir brīnumu laiks!