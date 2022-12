Laiks, ko velta ceļotājam, ir lielākā vērtība

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” 2023. gada un pusgada abonentiem ir iespēja piedalīties loterijā un laimēt divas dāvanu kartes, katru 100 eiro vērtībā, divām personām atpūtai ūdensparkā “Varska” Igaunijā. Šādu iespēju SIA “Malienas Ziņas” radusi sadarbībā ar ceļojumu aģentūru “Apkārt pasaulei” Alūksnē. Aģentūra gada nogalē svin jau savu 17. dzimšanas dienu, un tās vadītāja Inese Grava ir gandarīta par šajā laikā paveikto.Tūrisma joma ir viena no nestabilākajām nozarēm, kuras darbība atkarīga gan no ekonomiskās, gan politiskās situācijas valstī un pasaulē. Ceļojumu aģentūras “Apkārt pasaulei”, Dārza ielā 5, Alūksnē, vadītājas Ineses Gravas profesionālais darbs tūrisma jomā rit jau 20 gadus. Par spīti uzņēmējdarbībai sarežģītajā laikā aģentūra ir viena no nedaudzajām valstī, kas saglabājusi savu biroju, kur cilvēki var iegriezties, lai klātienē nodibinātu personīgo saikni, aprunātos par ceļojuma iespējām. Ikdiena ir gana piepildīta, kārtojot dažādus jautājumus un konsultējot gan pastāvīgos, gan jaunos klientus. “Tuvojoties uzņēmuma pilngadībai, ir prieks, ka pārdzīvotas divas nopietnas krīzes - 2008. gada ekonomiskā un nesenā kovidkrīze. Pēdējā bija ārkārtīgi smags laiks un liels pārbaudījums visiem tūrisma jomas profesionāļiem, un tas ienesa ievērojamas pārmaiņas nozarē, līdz ar to arī zināmu haosu. Attālinātais darbs radīja daudz jaunu interneta vietņu, kas vilina cilvēkus iegādāties lētas biļetes ceļojumiem. Tās nopērkot, daudzi ir vīlušies, jo piedāvājums nāk no neprofesionāliem jomas pārstāvjiem,” laikrakstam stāsta uzņēmuma vadītāja. Aģentam jābūt zinošam gan par avio reisiem, gan par viesnīcām un ēdināšanu, citām ceļojumā iespējamām niansēm, lai tūristam nebūtu jāviļas, lai viņš varētu paļauties uz savu aģentu un jebkurā laikā piezvanīt, pajautājot padomu vai palīdzību.