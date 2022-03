Kultūra vajadzīga arī ierobežojumu laikā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Pagājušajā gadā kultūras norises norisinājās vīrusa “Covid-19” ierobežojumu ēnā, bija arī mēneši, kad pasākumi nedrīkstēja notikt vispār, tādēļ kultūras iestādēm bija jāmeklē jaunas formas, kā sasniegt kultūras norišu apmeklētājus. Tas izdevās un pasākumiem tiešsaistē, arī tematiskām pastaigām bija liela atsaucība.Alūksnes novada tautas un kultūras namos kopumā pagājušajā gadā notika 361 pasākums. 301 pasākumā apmeklējums bija bez maksas. Visvairāk pasākumu norisinājās Alūksnes Kultūras centrā - 60, vien nedaudz mazāk bija Alsviķu kultūras namā - 52 un Zeltiņu tautas namā - 42. “Pasākumu skaits salīdzinājumā ar 2020. gadu ir samazinājies gandrīz uz pusi. Bezmaksas pasākumu pērn bija vairāk, jo lielākoties tie varēja notikt ārā, nevis telpas, līdz ar to nevarēja pārdot biļetes un gūt ieņēmumus. Tomēr nevar teikt, ka tautas nami neveica vienu no savām funkcijām - pasākumu organizēšana,” norāda Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte. Samazinoties pasākumu skaitam, proporcionāli mazinājies arī to apmeklētāju skaits. 2020. gadā tos apmeklēja 40 706 cilvēki, pērn vien 21 550 cilvēks.